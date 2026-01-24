Junts demana la dimissió de Puente i Paneque i ERC exigeixen un calendari d’inversions
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, va reclamar ahir la dimissió del ministre de Transport, Óscar Puente, i de la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, després del despreniment que va obligar a tallar un tram de la línia R1 de Rodalies: “Quants talls de via més calen perquè dimiteixin el ministre i la consellera?”, es va preguntar en un missatge en xarxes socials. Per la seua part, la portaveu d’ERC al Parlament, Ester Capella, que es va reunir ahir amb Paneque, li va reclamar mesures mentre continuï el tall de l’AP-7 i que exigeixi un calendari d’inversions al Govern central per mantenir aquesta autovia. Pel que fa a la circulació de Rodalies, la portaveu republicana va exigir que mentre es recupera la normalitat es mantingui l’increment de trens de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i d’autobusos de reforç. També va afirmar que és l’Estat qui “té l’obligació de mantenir totes les infraestructures”.