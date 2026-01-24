El tall de Rodalies i l’AP-7 costa 9 milions al dia, segons Pimec
Pimec estima que la interrupció del servei de Rodalies a Catalunya conjuntament amb el tall parcial de l’AP-7 generen un impacte econòmic diari de gairebé 9 milions d’euros en termes de Producte Interior Brut (PIB) i de 5,9 milions en costos laborals. Les estimacions, elaborades per l’Observatori de la Pime de Catalunya, es basen en un càlcul dels costos laborals derivats dels retards patits pels treballadors així com el temps addicional de recórrer vies alternatives a l’AP-7.
Respecte a les absències causades per la suspensió de Rodalies, Pimec va recomanar a les empreses que aquelles derivades de la impossibilitat d’arribar al lloc de treball es considerin degudament justificades quan s’acreditin, “sense que això comporti conseqüències disciplinàries ni laborals”. Tanmateix, assenyala que, atès que les autoritats no han emès cap restricció general dels desplaçaments, aquestes absències no tenen la consideració de permisos retribuïts, per la qual cosa les hores no treballades “s’hauran de recuperar”.