Cessen el director de Rodalies i el responsable de manteniment d'Adif per la crisi ferroviària a Catalunya
La consellera Paneque havia exigit "de manera immediata" que s'assumissin responsabilitats
El director operatiu de Rodalies, Josep Enric García Alemany, i del director general d'explotació i manteniment d'Adif han estat destituïts arran de la crisi de Rodalies. Així ho ha demanat el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano Clavero, als directors de Renfe i Adif, segons ha confirmat en una entrevista al 24h de RTVE. La decisió arriba després que el Govern hagi exigit "de manera immediata" que Renfe i Adif "assumeixin responsabilitats". De fet, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha demanat les responsabilitats que els pertoquin, i que signifiquin canvis instantanis, immediats, acompanyats de noves inversions”.
Segons Santano, són conscients de la "situació i malestar de la ciutadania catalana" i considera que Renfe i Adif "tenen una responsabilitat per assumir". "Sense assumir responsabilitat no podrem avançar i mirar amb tranquil·litat el futur. Cal un punt d'inflexió", ha reblat en la mateixa entrevista a la televisió pública espanyola.
El Govern ha exigit aquest migdia en un breu comunicat a Renfe i Adif que assumissin responsabilitats "de manera immediata" davant la "greu acumulació" d'incidències que afecta "de manera reiterada" la xarxa de Rodalies.
