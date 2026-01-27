BALANÇ
El foc va cremar 354.793 hectàrees el 2025, la pitjor dada en 30 anys
El foc va cremar a Espanya un total de 354.793,50 hectàrees el 2025, la qual cosa converteix l’any passat en el pitjor quant a incendis forestals dels últims 30, segons l’estimació provisional més recent difosa pel ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Miteco). La quantitat de terreny calcinat entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2025 va superar, segons aquestes dades, la de l’àrea afectada per les flames el 2022, que va ser de 270.289,28 hectàrees, i que fins a aquest estiu es considerava el pitjor any quant a superfície cremada. Les dades subministrades al Govern central per les comunitats autònomes publicades al web de l’esmentada cartera revelen que al llarg de l’any passat es van registrar un total de 2.599 incendis i també 5.590 conats. Quant a les dades facilitades sobre la vegetació llenyosa que va cremar el 2025, es va estimar que es van cremar 103.105,85 hectàrees de superfície arbradad’arbres i 185.220,55 hectàrees de superfície formada per matoll i muntanya oberta. La vegetació herbàcia –pastures i deveses– que va resultar afectada pel foc va ser de 66.467,10 hectàrees.
Una altra dada estimada al·ludeix al número dels considerats grans incendis, els que abasten més de 500 hectàrees, que van ser 63, la xifra més elevada des del 2015, i que amb prou feines va variar de la notificada el 2022, quan se’n van comptabilitzar 60.