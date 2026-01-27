POLÍTICA
PP i Junts tombaran el decret ‘òmnibus’ que inclou la revalorització de les pensions
La mesura es vota avui en el Ple del Congrés al costat dels ajuts al transport, que també cauran. Ambdós partits acusen el Govern de fer “xantatge” amb la inclusió de la mesura
El Congrés reprèn avui l’activitat amb un ple extraordinari on el Govern central tornarà a mesurar els seus suports parlamentaris, sense que de moment compti amb prou vots per convalidar el seu decret llei de pujada de les pensions. El PP i Junts ja van anunciar ahir que no hi donaran suport perquè el mateix decret inclou altres mesures amb què no estan d’acord, com la moratòria dels desnonaments. Encara que Junts no va dir expressament –com sí que va fer el PP– que hi votarà en contra, la seua abstenció no és suficient perquè el decret s’aprovi i tot apunta que no hi votarà a favor, ja que en les últimes hores han registrat la seua pròpia proposició de llei per garantir el poder adquisitiu de les pensions públiques.
Tant el PP com Junts rebutgen que la revalorització de les pensions es voti dins d’un decret al costat d’altres mesures, ja que consideren que l’Executiu “utilitza els pensionistes” per obtenir el seu suport a aquestes altres mesures amb les quals no estan d’acord, com l’esmentada moratòria. Ambdós formacions van sol·licitar al Govern central que permeti que les seues iniciatives es tramitin per així “solucionar el problema”, com va dir el PP.
Aquesta formació va avançar a més que també votarà en contra del decret d’ajuts al transport públic que estableix una pròrroga per al 2026 de les bonificacions vigents en els títols estatals, autonòmics i locals, amb descomptes de fins al 100% per a joves i nens; i que crea un nou abonament únic nacional. Els populars advoquen perquè aquests diners es destinin a infraestructures, especialment en aquest moment, entre les quals al manteniment de les vies. Queda així en mans de Junts també la convalidació d’aquest decret, que a diferència del de les pensions no comptarà tampoc amb el suport de Podem, que defensa que el transport públic sigui “completament gratuït”.
Després que PP i Junts avancessin les seues posicions sobre els dos decrets, el PSOE va assegurar que no es planteja retirar-los ni trossejar-los per votar per separat la pujada de les pensions, com volen les dos formacions, i Sumar ha citat qui no vulgui donar suport a les mesures incloses als decrets a explicar les seues raons als ciutadans. Tot plegat en un ple extraordinari –el Congrés està fins al febrer fora del període de sessions– que serà el primer de l’any i en el qual es tornaran a evidenciar les diferències entre Govern i oposició.
D’altra banda, estableix que les empreses que rebin ajuts públics no puguin acomiadar al·legant un augment dels costos energètics, la pròrroga dels límits del règim de mòduls per a petits autònoms, la pròrroga dels règims simplificat i agrari de l’IVA o els incentius al cotxe elèctric.
De la pujada de les pensions als incentius al cotxe elèctric
El decret òmnibus que el Govern central vol tirar demà endavant inclou, a banda de la revalorització de les pensions en un 2,7 per cent el 2026, altres mesures del denominat “escut social” com són la pròrroga fins al 31 de desembre del 2026 de la suspensió dels desnonaments per a llars vulnerables i la compensació als propietaris afectats, la pròrroga fins a finals del 2026 dels descomptes extraordinaris pel que fa al bo social elèctric, la garantia de subministrament d’aigua i energia a consumidors vulnerables i finalment la pròrroga del Salari Mínim Interprofessional del 2025 fins que s’aprovi el del 2026.