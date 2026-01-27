POLÍTICA
Treball ofereix a empresaris rebaixes fiscals per l’SMI
Per als més afectats, sempre que mantinguin plantilla i apugin salaris. Podria articular-se en una deducció en Societats
El ministeri de Treball va plantejar ahir als agents socials una proposta d’incentius fiscals per a les empreses que es vegin més afectades per la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) en un intent de pactar l’increment del 2026 amb la patronal CEOE.
Segons va avançar el secretari d’Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, després de la reunió de la taula de diàleg social, la proposta, que han d’acabar de concretar al costat del ministeri d’Hisenda, podria anar via deducció en l’impost de societats i aniria vinculada a una sèrie de condicions.
D’una banda, va explicar Pérez Rey, que les empreses que rebin aquests incentius mantinguin l’ocupació i, de l’altra, al compromís que als següents exercicis aquestes companyies apugin els salaris per sobre de l’SMI.
La proposta, va dir, haurà d’acabar de perfilar-se aquests dies perquè patronal i sindicats puguin valorar-la davant d’una nova reunió dijous. Pérez Rey va insistir que l’objectiu del Govern central és assolir un acord amb totes les parts i va recordar que sobre la taula hi ha una pujada del 3,1 per cent, fins als 1.221 euros bruts mensuals en catorze pagues, exempta de tributar en l’IRPF.
En aquest context, la jornada laboral de quatre dies es consolida com una de les alternatives amb més suport. En concret, el 58,3% del talent li donaria suport si no suposa una reducció del seu salari, mentre que un 13,5% estaria d’acord sempre que s’adapti la càrrega de treball. A més, un 15% acceptaria la jornada de quatre dies fins i tot amb impacte salarial.
Nou de cada deu ciutadans dona suport a la jornada de 4 dies
■ Gairebé 9 de cada 10 espanyols (87%) es mostren favorables a la implantació de la setmana laboral de quatre dies, segons l’últim Estudi de Benestar i Salut Laboral a Espanya, elaborat per Edenred i Savia. El recent rebuig al Congrés a la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores ha reactivat el debat sobre com avançar cap a models de treball més sostenibles.