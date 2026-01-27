EUA
Trump demana a Minnesota l’entrega dels seus presos estrangers
Envia el “tsar de les fronteres” enmig de la violència i les protestes a l’estat
El president dels EUA, Donald Trump, va defensar ahir que les autoritats de Minnesota haurien d’entregar als representants federals “tots els criminals immigrants il·legals” empresonats en centres penitenciaris estatals “per a la seua deportació immediata” i va instar la Policia local a “ajudar” els agents a la detenció d’estrangers que estiguin en situació irregular “buscats per delictes”, enmig de la criticada operació del Servei de Control d’Immigració i Duanes dels Estats Units (ICE).
“Faig una crida al governador de Minnesota, Tim Walz, a l’alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, i a tots els governadors i alcaldes demòcrates dels Estats Units perquè cooperin formalment amb l’Administració Trump per fer complir les lleis de la nostra nació, en lloc de resistir-se i avivar la divisió, el caos i la violència”, va declarar el president a través de xarxes socials.
Trump ha decidit pronunciar-se d’aquesta manera en un moment àlgid de la resposta davant de les batudes de l’ICE, que han deixat a Minnesota escenes com la mort de dos nord-americans o la detenció d’un nen de cinc anys, fet que ha desencadenat la indignació entre la població de l’estat i ha portat les autoritats municipals i estatals a demanar el final de l’“ocupació”.
A més, Trump va anunciar que enviarà el “tsar de les fronteres”, Tom Homan, a Minnesota. La portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, va precisar que Homan s’encarregarà de gestionar les investigacions de frau a l’estat que han provocat “el robatori de milers de milions de dòlars dels contribuents” i també de dirigir les operacions de l’ICE a Minnesota.
Així mateix, va demanar donar suport a les protestes pacífiques contra l’actuació dels agents federals.
Obama alerta de l’“atac als valors fonamentals” dels EUA
nL’expresident dels Estats Units Barack Obama va afirmar que la mort d’un home a mans d’un agent de la Patrulla Fronterera a Minnesota havia de suposar “un toc d’atenció” per a la població i també va alertar que “molts dels valors fonamentals” del país nord-americà “estan cada vegada més sota atac”, enmig de les crítiques als abusos per part d’aquests efectius.