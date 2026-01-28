EMERGÈNCIES
Dos morts a causa del mal temps a Espanya
Accident múltiple a Galícia
La borrasca Joseph va posar ahir en perill gairebé tot Espanya i va deixar almenys dos morts. A Torremolinos (Màlaga), una dona va morir al caure-li a sobre una palmera a causa del fort vent. El succés va ocórrer prop de les 13.40 i la víctima tenia uns 30 anys.
D’altra banda, un home de 65 anys va morir a Es Castell (Menorca) pel despreniment d’una roca de diverses tones de pes que va caure sobre un habitatge, segons van informar els Bombers. La seua dona, de 62 anys, va resultar ferida greu i es troba hospitalitzada amb pronòstic reservat.
A Galícia, el pas de Joseph va deixar almenys 1.229 incidències comptabilitzades pel 112, amb més de 60 persones ferides. També hi va haver diversos accidents múltiples, entre els quals un de registrat a l’AP-9 al seu pas per Oroso (Corunya). Hi va haver 23 vehicles implicats i la Guàrdia Civil va apuntar com a principal hipòtesi a una cortina de granís després d’un revolt. Dos diputats del PP de Galícia, Gonzalo Trenor i Roberto Rodríguez, van resultar ferits i van ser hospitalitzats. Aemet manté per avui l’alerta groga pel temporal i la va augmentar a taronja en diversos punts.