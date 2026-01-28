Els hospitalitzats per l’accident a Adamuz baixen a 19 i 4 segueixen a l’UCI
El nombre de ferits hospitalitzats arran de l’accident ferroviari ocorregut el passat 18 a Adamuz (Còrdova), després d’una nova alta hospitalària, s’ha reduït de 20 a 19, quatre dels quals ingressats a les Unitats de Cures Intensives (UCI). El número de morts es manté en 45. Fins al moment, s’han tramitat 107 altes hospitalàries, mentre que els pacients que continuen ingressats són 18 adults i un menor.
Respecte als quatre adults ingressats en UCI hospitalàries de Còrdova, tres estan a l’Hospital Universitario Reina Sofía i un a l’Hospital San Juan de Dios, mentre que en planta d’hospitalització dels centres andalusos hi ha 15 persones, en concret 14 adults i un menor.
Quant als adults, cinc d’ells estan a l’Hospital Universitario Reina Sofía i dos a l’Hospital de la Cruz Roja, ambdós a Còrdova, a més de tres a l’Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, dos a l’Hospital Infanta Elena de Huelva, un a l’Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla i un a l’Hospital Vithas Málaga, mentre que l’únic menor hospitalitzat, per la seua part, és al Reina Sofía de Còrdoa.
Missa solemne
La Catedral de Sevilla acollirà avui a les 20.00 hores la missa solemne en memòria de les víctimes de l’accident d’Adamuz, així com pel maquinista Fernando Huerta, el jove sevillà que va perdre la vida en el sinistre de Gelida.