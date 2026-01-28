POLÍTICA
El Govern central inicia els tràmits per a la regularització d’immigrants
Podran sol·licitar-la entre principis d’abril i el 30 de juny d’aquest any
El Consell de Ministres va aprovar ahir l’inici de la tramitació per portar a terme una regularització extraordinària d’immigrants residents a l’Estat pactada amb Podem, que serà el setè de la història –la primera des del 2005–. El decret –que no obliga el Govern central a passar la mesura pel Congrés– permetrà regularitzar prop de 500.000 immigrants en situació irregular. La ministra de Seguretat Social, Migracions i Inclusió, Elma Saiz, va explicar que aquesta mesura va dirigida a tots els sol·licitants de protecció internacional que haguessin presentat la seua sol·licitud abans del 31 de desembre del 2025 –denegada o no– i per als immigrants que portin a Espanya almenys des del 31 de juliol de l’any passat. Els seus fills menors també podran acollir-se a la mesura. Aquests estrangers –amb la condició de no comptar amb antecedents penals ni suposar una amenaça per a l’ordre públic– podran sol·licitar la regularització entre principis d’abril i el 30 de juny d’aquest any. “Avui es dona el tret de sortida a un procés complex”, va afirmar Saiz, que va assegurar que el procés es durà a terme “amb garanties, de manera àgil, de manera eficaç”. A més, va assenyalar que des que es fa la sol·licitud “hi haurà un termini de no pas més de 15 dies perquè sigui admesa a tràmit” i va assegurar que “poden treballar a qualsevol sector i lloc del país”.
Per la seua part, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, portarà el seu rebuig del decret a la cimera del Partit Popular Europeu del 30 i 31 de gener a Zagreb, al·legant que és “contrària” al pacte europeu d’immigració, mentre que Vox va assenyalar que “la invasió també mata” i recorrerà al Tribunal Suprem.
Podem s’obre al traspàs d’immigració per a Catalunya
L’eurodiputada de Podem, Irene Montero, va manifestar ahir que la seua formació està ara oberta a negociar la delegació de competències en immigració a Catalunya amb retocs en el text que van pactar PSOE i Junts, després de l’acord de regularització extraordinària amb el Govern central. “Sempre hem estat disposades a asseure’ns a negociar un traspàs si no té racisme”, va assegurar Montero. El portaveu de Junts, Salvador Vergés, va celebrar el final del “veto” de Podem. “Benvingut sigui.”