Martínez Bravo explica que el pacte per regularitzar migrants podria beneficiar 150.000 persones a Catalunya
Creu que la mesura suposa un "pas fonamental" per donar drets als ciutadans d'arreu de l'Estat i que impulsarà el mercat laboral
La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha quantificat que unes 150.000 persones a Catalunya es podrien beneficiar del pacte entre PSOE i Podem a l'Estat per a la regularització de mig milió de migrants. En una atenció als mitjans aquest dimecres al Parlament, la consellera ha valorat "molt positivament" l'acord i ha assegurat que suposa un "pas fonamental" per donar drets als veïns i veïnes de Catalunya que no poden treballar perquè no tenen la seva situació normalitzada. Així mateix, ha explicat que la setmana que ve es reunirà amb entitats socials i del món local per "coordinar-se" i vetllar perquè totes les persones que es poden acollir a aquesta regulació ho facin "amb garanties".
Martínez Bravo s'ha expressat així després que PSOE i Podem anunciessin dilluns un pacte per regularitzar de manera "immediata" mig milió de migrants a Espanya. La consellera ha assegurat que l'acord és "una magnífica notícia" pels drets d'aquestes persones i també un "impuls definitiu" al mercat de treball i l'activitat econòmica del país.
La consellera de Drets Socials ha remarcat que la Generalitat "col·laborarà" estretament amb el govern espanyol per assegurar-se que totes les persones que poden regularitzar la seva situació "aprofitin aquesta finestra d'oportunitat" i ho facin i també per garantir que "ningú es quedi enrere".
Preguntada per un eventual acord polític per a tirar endavant la delegació a Catalunya de part de les competències en immigració que exigeix Junts, la consellera ha dit que estan "a l'expectativa" i que si acaba sent una realitat el Govern "ho acceptarà de bon grat". "Totes les eines d'autogovern per Catalunya són positives", ha subratllat Martínez Bravo.