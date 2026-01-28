POLÍTICA
PP i Junts deixen caure el decret de pujada de les pensions però salven el de transports
Critiquen que el Govern central inclogués amb la revalorització altres mesures com la suspensió de desnonaments. Sánchez haurà ara d’aprovar una nova norma perquè l’increment es mantingui
El ple extraordinari del Congrés celebrat ahir, que es va iniciar amb un minut de silenci per les víctimes dels accidents ferroviaris d’Adamuz i Gelida, va tombar com ja estava previst el reial decret llei òmnibus que incloïa la revalorització de les pensions, la pròrroga de la suspensió dels desnonaments per a col·lectius vulnerables i mesures com la congelació de les quotes dels treballadors autònoms. Encara que el ministre de Presidència, Félix Bolaños, havia demanat als grups parlamentaris que donessin suport al decret per evitar “fer mal a milions de ciutadans”, PP, Vox, Junts i UPN van complir la seua amenaça i van rebutjar el reial decret. Les mesures incloses en la norma, que estaven en vigor des del desembre passat, decauran quan la votació es publiqui al BOE, la qual cosa suposarà des del final dels ajuts fiscals per a la compra de vehicles elèctrics fins a l’eliminació de la prohibició de tallar els subministraments als col·lectius vulnerables.
Pel que fa a la pujada de les pensions, que és un mandat del Pacte de Toledo, el Govern central ja ha abonat la nòmina del gener amb la revalorització del 2,7 per cent, però ara haurà d’aprovar una nova norma perquè la pujada es mantingui en els propers mesos, com va fer fa un any després de decaure, el 22 de gener del 2025, el text que apujava les pensions per a aquell any.
PP, Junts i Vox van justificar el seu rebuig al reial decret llei òmnibus perquè, encara que el seu element central era la pujada de les pensions, estava “farcit” de mesures amb les quals no estan d’acord, en especial la prohibició dels desnonaments per a famílies vulnerables, una cosa que veuen com una protecció a l’“okupació”. De fet, tant PP com Junts es van mostrar disposats a aprovar la pujada de pensions si es presenta en una norma única, sense incloure altres mesures.
Al contrari, el Govern central sí que va aconseguir tirar endavant, amb l’abstenció del PP –que inicialment va dir que el rebutjaria–, els vots en contra de Vox i el suport de la resta dels grups de la cambra, inclòs Junts, la pròrroga per al 2026 de les bonificacions en els títols de transport estatals, autonòmics i locals, i la creació de l’abonament únic nacional.
Els socis habituals de l’Executiu van recolzar el decret de transports, encara que alguns, com EH Bildu, Compromís, CC i BNG, amb la petició que no hi hagi més pròrrogues temporals i les bonificacions es converteixin en permanents per llei.
La pensió mitjana creix un 5% al gener a Lleida, fins als 1.234 €
La Seguretat Social va destinar el present mes de gener la xifra rècord de 129,4 milions d’euros al pagament de la nòmina ordinària mensual de les pensions contributives, gairebé un 5% més que en el mateix mes del 2025, a la demarcació de Lleida, on la pensió mitjana se situa en els 1.234,79 euros, segons va informar ahir el ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Aquesta nòmina inclou la revalorització del 2,7% de les pensions aprovada pel Consell de Ministres al desembre i que ahir va tombar el Congrés. Aquesta mesura s’ha aplicat al gener a més de 66.183 pensions de jubilació i a 23.642 de viudetat del sistema de la Seguretat Social a la província, a banda de les pensions d’incapacitat permanent (11.766), orfandat (3.156) i a favor de familiars (62). A nivell estatal, la Seguretat Social va dedicar 14.250,7 milions d’euros al pagament de la nòmina de les pensions, un 6,09% més.