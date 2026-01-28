EUA
Trump anuncia una investigació sobre la violència a Minneapolis
Després de rellevar el cap de l’ICE a la zona i intentar rebaixar la tensió amb les autoritats locals. En tres setmanes han mort dos civils a la ciutat en les protestes
El president dels EUA, Donald Trump, va assegurar ahir que supervisarà una “gran investigació” sobre la mort d’Alex Pretti per trets d’agents del Servei de Control d’Immigració i Duanes (ICE) a Minneapolis, un succés que va despertar indignació al país i que va portar la Casa Blanca a rebaixar la seua agressiva campanya de batudes migratòries a la ciutat.
“Portem a terme una gran investigació; vull veure la investigació i la supervisaré”, va explicar el republicà a mitjans a la Casa Blanca abans de partir cap a Iowa, on avui oferirà un discurs sobre l’economia.
El president nord-americà va recordar també que, per rebaixar la tensió a la ciutat, va enviar el seu tsar fronterer, Tom Homan, per rellevar com a interlocutor amb les autoritats locals l’oficial de la Patrulla Fronterera Greg Bovino, que ha liderat les batudes massives a Minneapolis des de fa tres setmanes.
Dilluns, Trump va parlar amb l’alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, i el governador de Minnesota, Tim Walz, per evitar un deteriorament de la seguretat a la ciutat i va anunciar que enviaria Homan perquè parlés amb ells.
El mateix Frey va assegurar que espera que alguns dels 3.000 agents enviats per Washington abandonin la ciutat avui mateix.
La mort d’Alex Pretti, que, sense oferir resistència violenta, va ser assaltat per diversos agents que li van disparar per l’esquena després de desarmar-lo, va generar una gran pressió sobre la Casa Blanca pel seu operatiu militaritzat a Minneapolis, el qual es va activar a començaments de gener després que Donald Trump posés el focus en diversos casos de malversació de fons federals que involucren la comunitat somali de la ciutat.
La mort de Pretti va ser la segona d’un ciutadà de Minneapolis a les mans de l’ICE en menys de tres setmanes, després de la mort de Renée Good el 7 de gener.
Biden carrega contra els tirotejos a Minneapolis
L’expresident dels EUA Joe Biden va assegurar ahir que els tirotejos a Minneapolis “traeixen” els valors del país. “No som una nació que tirotegi als seus ciutadans al carrer”, va expressar. Mentrestant, les crítiques a les polítiques migratòries de Donald Trump estan guanyant força dins del Partit Republicà.
Ferit crític per trets d’un agent a Arizona
Una persona va resultar ferida crítica ahir per trets d’un agent de la Patrulla Fronterera a l’estat d’Arizona. Els fets van ocórrer al sud del comtat de Pima, que comparteix frontera amb Mèxic.
Un jutge federal bloqueja la deportació de Liam
Un jutge federal va bloquejar ahir la possible deportació del nen de 5 anys i el seu pare, detinguts la setmana passada a Minnesota. Liam Conejo, d’origen equatorià, va ser retingut amb el seu pare i porta ja una setmana sota arrest.