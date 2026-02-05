El TJUE anul·la la decisió del Parlament Europeu de retirar la immunitat a Puigdemont
El tribunal considera que el ponent que va estudiar el cas no garantia l’"exigència d’imparcialitat"
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va anul·lar aquest dijous la decisió del Parlament Europeu de retirar la immunitat al líder de Junts, Carles Puigdemont, i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí perquè el ponent que va estudiar el cas no garantia l’"exigència d’imparcialitat". Cap dels tres polítics no ocupava ja escó a l’Eurocambra des de les eleccions europees de juny de 2024.
El TJUE va assenyalar que el Parlament Europeu, al seu propi reglament, ha establert que "per garantir la imparcialitat del ponent que instrueix el suplicatori de suspensió d’immunitat (...), no pot pertànyer al mateix grup polític que el diputat la immunitat del qual s’examina".
Això és així perquè "les potencials afinitats entre ells podrien suscitar dubtes legítims sobre la imparcialitat del ponent". I seguint aquesta mateixa lògica, "en nom de la coherència" els jutges van subratllar que "el Parlament també ha d’excloure un ponent que sigui membre del grup polític a què pertanyen diversos diputats del partit polític que ha promogut el procés penal contra el diputat la immunitat del qual s’examina".
Després que el Tribunal Suprem espanyol sol·licités el suplicatori per a Puigdemont, Comín i Ponsatí, l’Eurocambra va designar l’eurodiputat búlgar Angel Dzhambazki com a ponent del cas, pertanyent al grup ECR del qual en l’anterior legislatura formaven part C’s i VOX, partit que està personat en la causa del procés. "Aquest ponent podria percebre’s com a no imparcial i la seua designació seria contrària al dret a una bona administració", va apuntar la sentència.
El TJUE s’ha pronunciat avui contra el recurs que Puigdemont, Comín i Ponsatí van interposar contra la sentència del Tribunal General de la UE, que en una sentència prèvia el 2023 va avalar la suspensió de la seua immunitat, per la qual cosa el fallo d’avui també anul·la aquesta decisió. "El Tribunal General va incórrer en error en declarar que el fet que el ponent designat per instruir els suplicatoris de suspensió de la immunitat dels diputats en qüestió pertanyés al mateix grup polític que els membres del partit polític VOX, que va promoure el procés penal contra aquests diputados,era irrellevant a l’hora d’apreciar la imparcialitat de l’esmentat ponent", va assenyalar el TJUE.
Els jutges van subratllar també que el TGUE "va passar per alt un element especialment pertinent parell ala exigència d’imparcialitat", el fet que el 6 de març de 2019, Dzhambazki organitzés un esdeveniment en què va participar el secretari general de VOX amb el tema "Catalunya és Espanya". "En aquell moment el partit VOX ja havia entaulat el procés penal que es tracta. Per tant, l’organització d’aquest esdeveniment era indicativa no només d’un suport a les idees polítiques de l’esmentat partit sobre la situació a Catalunya, sinó també d’una posició favorable al processament dels diputats", han apuntat avui els jutges. Una portaveu del Parlament Europeu consultada per EFE va assenyalar que estan analitzant la sentència.