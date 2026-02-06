POLÍTICA
Els escàndols d’assetjament sexual escatxiguen socialistes i populars
Salazar assegura que sempre va respectar les seues companyes malgrat les denúncies. L’alcalde de Móstoles descarta dimitir tot i l’acusació d’una exregidora
L’exdirigent socialista Francisco Salazar va assegurar ahir que sempre ha respectat les seues companyes, “com a professionals i com a dones”, malgrat les denúncies per assetjament sexual al PSOE. Així ho va defensar en la comissió d’investigació del cas Koldo al Senat, en la qual va explicar que va renunciar als càrrecs únicament per la seua família i que ningú del partit no li va demanar que dimitís. Salazar, que va ser assessor del president del Govern central, Pedro Sánchez –amb qui va admetre que va crear “un vincle”, va aclarir que en el dinar que va tenir amb Pilar Alegría –exportaveu del Govern i candidata socialista a Aragó– no van discutir afers professionals ni ella li va retreure les denúncies. Sobre la relació amb l’exnúmero 3 del PSOE Santos Cerdán, Salazar va explicar que va compartir pis amb ell a Madrid mentre feia “activisme voluntari”, i va manifestar que li semblava “impensable” la seua entrada a presó i també la de l’exministre José Luis Ábalos. L’exassessor de Sánchez va reconèixer haver cobrat en efectiu “quantitats petites” de diners del PSOE, en concepte de cobertura de despeses de transport, i va negar que irregularitats en el partit.
Cas a Móstoles
D’altra banda, l’alcalde popular de Móstoles, Manuel Bautista, va descartar ahir dimitir després de les acusacions d’assetjament sexual d’una exregidora del PP, que també va apuntar a la formació per “tapar” el cas. La política va demanar ajuda al partit fins a en sis ocasions, i segons la denúncia publicada per El País, la direcció li va dir que la millor manera de protegir-se era no fer res. Bautista va arribar a dir que jeia amb ella, cosa que va negar l’exregidora, que va començar a ser humiliada i aïllada. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, va titllar el cas de “fabricat” per perjudicar el PP mentre compareixia Salazar al Senat.