BANCA
Marc Armengol relleva González-Bueno a la cúpula del Sabadell
El consell d’administració de Banc Sabadell va acordar ahir proposar el nomenament de Marc Armengol, actual CEO de TSB, com a nou conseller delegat del Grup Banc Sabadell en substitució de César González-Bueno, que deixa les seues funcions al banc en decidir, de comú acord, que és el moment “òptim” per fer el relleu. Armengol, part del grup des de fa 25 anys, serà el primer executiu de Banc Sabadell previsiblement a partir del mes de maig, una vegada celebrada la junta d’accionistes i rebudes les autoritzacions preceptives per part del Banc Central Europeu (BCE). González-Bueno ha estat, juntament amb el president de l’entitat, Josep Oliu, la cara visible del banc en el disseny i l’aplicació de l’estratègia numantina desenvolupada per Sabadell per resistir i finalment frustrar l’opa hostil formulada per BBVA.