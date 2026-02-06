TEMPORAL
Nous desallotjaments i una dona desapareguda a Màlaga pel fort assot de Leonardo
Andalusia és la comunitat més afectada, amb més de 5.000 evacuats per les inundacions. El vent i la pluja colpegen també Galícia, Castella-la Manxa o Extremadura i deixa tallades 162 carreteres
La borrasca Leonardo va tornar a deixar ahir milers de desallotjaments, localitats incomunicades, vies de tren i carreteres tallades, rius desbordats, classes suspeses i una dona desapareguda a Màlaga, a més de diversos rescats a Cadis i Toledo a causa de les inundacions. La comunitat més castigada va continuar sent Andalusia, on el número de desallotjats de manera preventiva superava els 5.000 després d’ordenar-se a primera hora de la tarda l’evacuació total dels 1.500 veïns de la localitat gaditana de Grazalema davant dels riscos provocats per les intenses pluges, després d’una nit en què van caure 600 litres de precipitació acumulada, gairebé la meitat del que va ploure en tot el mes de gener. A Màlaga, un operatiu treballa al llarg de 5 quilòmetres del riu Turvilla, entre aquest poble i la localitat veïna d’Algarrobo, per intentar localitzar una dona de 30 anys que va caure dimecres a la tarda a un riu a l’intentar salvar el seu gos, que havia caigut a l’aigua quan passejava per la zona nord del poble juntament amb una altra dona, que va ser qui va donar la veu d’alarma. Desallotjaments per les inundacions es van repetir també en altres zones de Cadis, Granada i Còrdova, on diversos pobles i pedania van quedar aïllats. A Sevilla, la policia va acordonar la plaça Virgen de los Reyes a causa de la caiguda d’elements de l’estructura de La Giralda pel vent i la pluja. A Almeria, els protagonistes van ser el vent i l’onatge, que van obligar a tancar el port al trànsit de ferris, va provocar retards en alguns vols –malgrat que l’aeroport va operar amb normalitat–, i van portar a suspendre les connexions ferroviàries amb Madrid. La Unitat Militar d’Emergències (UME) manté desplegats 404 efectius a la comunitat davant el risc d’ensorraments, l’estat de les preses i el cabal dels rius causat per un temporal “sense precedents”, segons va afirmar la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Altres comunitats com Extremadura, amb mil evacuats, Galícia o Castella-la Manxa van registrar incidències greus al llarg de les últimes hores, amb alerta per les avingudes de rius i cursos i per fortes ratxes de vent i talls de carreteres. Ahir a darrera hora de la tarda es comptabilitzaven un total de 165 vies tallades al trànsit (nivell negre) a causa de les pluges i inundacions i als despreniments provocats per la borrasca Leonardo, tres de les quals de la xarxa principal: l’M-14 a Madrid per a l’accés a l’aeroport de Barajas; l’A-44 a Campillo de Arenas, sentit Granada, i l’A-48 a Vejer de la Frontera, sentit Tarifa.