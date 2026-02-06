ESCÀNDOLS
Starmer es disculpa per la relació de l’exministre Mandelson amb Epstein
El primer ministre britànic, Keir Starmer, va demanar perdó ahir a les víctimes del delinqüent sexual Jeffrey Epstein per haver cregut “les mentides” de l’exministre laborista i exambaixador als Estats Units Peter Mandelson, vinculat estretament amb el multimilionari nord-americà. “Han vist com la rendició de comptes es retardava i, amb massa freqüència, se’ls negava”, va reconèixer Starmer, que es va disculpar per la confiança dipositada en l’exministre, que “va retratar Epstein com algú qui amb prou feines coneixia”. Segons els arxius desclassificats per l’Administració nord-americana, Mandelson va arribar a cobrar 87.000 euros de pagaments relacionats amb Epstein, va filtrar plans financers del Govern britànic i en una carta del 2003 va arribar a dir-li “millor amic”. Mandelson va deixar el càrrec com a ambaixador als EUA el 2025 i va abandonar el Partit Laborista fa uns dies.