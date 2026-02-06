JUSTÍCIA
El TJUE anul·la la decisió de l’Europarlament de retirar la immunitat a Puigdemont
El tribunal qüestiona la imparcialitat del ponent dels suplicatoris per ser del mateix grup que Vox. L’expresident considera que la sentència és un “revés molt dur” per a l’Eurocambra
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va anul·lar ahir la decisió del Parlament Europeu de retirar la immunitat al líder de Junts, Carles Puigdemont, i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí la passada legislatura, quan els tres eren eurodiputats, perquè el ponent que va estudiar el cas –del mateix grup que Vox– no garantia l’“exigència d’imparcialitat”. A la pràctica, la sentència no té conseqüències en la situació de Puigdemont i els seus exconsellers perquè no ocupen escó en l’actual legislatura europea, si bé Comín va obtenir un escó que no ha arribat a ocupar perquè no ha complert el prerequisit d’acudir al Congrés dels Diputats per acatar la Constitució i rebre així les credencials.
En la sentència, l’Alt Tribunal europeu no només anul·la les decisions de l’Eurocambra, sinó també la decisió en primera instància pel que el Tribunal General de la UE va descartar risc de parcialitat pel fet que el ponent de les decisions, el búlgar Angel Dzhambazki, fos membre de Conservadors i Reformistes Europeus (ECR), mateix grup polític a l’Eurocambra que Vox, al seu torn partit polític que va promoure el procés penal contra els eurodiputats la immunitat dels quals se sotmetia a examen. L’assignació del ponent que instrueix cada suplicatori de suspensió d’immunitat remès a l’Eurocambra es concedeix per torns entre els grups polítics, però les regles preveuen que no pugui pertànyer al mateix grup que el diputat la situació del qual s’examina per evitar que les possibles afinitats suscitin “dubtes legítims” sobre la imparcialitat del ponent.
Puigdemont va celebrar la decisió del TJUE i va considerar que és “un revés molt dur” per a l’Eurocambra, al·legant que s’ha “demostrat” que van vulnerar els seus drets “amb una clara manca d’imparcialitat”. Ens alegra com a defensors de la causa de la independència de Catalunya, com una causa que contribueix a la millora de la democràcia”, va dir l’exmandatari davant dels mitjans.
Per a Ponsatí, la interlocutòria certifica que el Parlament Europeu va traspassar “tots els límits” per “acontentar els jutges espanyols” i va lamentar que no es pugui capitalitzar políticament.