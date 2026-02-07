POLÍTICA
Buscant fins a l’últim vot
Feijóo tanca la campanya demanant no “dispersar” vots amb Vox. Sánchez alerta que “les paperetes del PP van a la ultradreta i només Alegría la frena”
Els líders dels grans partits van acudir ahir al tancament de campanya de les eleccions d’Aragó i Vox, amb les seues perspectives de fort creixement a les urnes, es va convertir en el gran protagonista. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va dir que l’enuig no governa, sinó les majories, i va reclamar el vot que dipositaran demà els aragonesos a les urnes per al seu partit, per obtenir un resultat contundent: “Cal posar l’emprenyament a treballar.” Va advertir que “no hi ha res decidit, ni en un sentit ni en l’altre”, i per això va demanar que “no es dispersi el vot”. Les enquestes auguren un escenari que pot repetir l’“amarga victòria” dels populars a Extremadura, sense majoria absoluta i amb un Vox reforçat que els pot posar les coses difícils per governar. La seua esperança és a Aragó Existeix, el líder del qual, Tomás Guitarte, va dir ahir que pactaran “amb qui faci falta per restar influència a Vox”, però caldrà veure com queden els resultats demà i si és possible l’aliança amb el popular Jorge Azcón o no.
El president del Govern espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez, va acudir a Saragossa a donar suport a la seua candidata i va dir que “els vots del PP van a la ultradreta i només Pilar Alegría els frenarà”. Va demanar als qui dubten què votar o si abstenir-se que tinguin en compte que “Azcón, Alvise, Abascal i Feijóo són el mateix”. “ni se separen de la ultradreta; el que fan, desgraciadament, és legitimar-la”, va concloure. Alegría té el dur repte de guanyar les enquestes, que li auguren un fort retrocés electoral.
Des de Vox, Santiago Abascal va fer una crida a la mobilització per no caure en el “triomfalisme”, alhora que va tornar a acusar el PP de promoure una “guerra bruta” contra la seua formació.
Podem es va centrar a demanar el vot per poder “frenar el racisme, el masclisme i el feixisme” i “l’extrema dreta”.