SUCCESSOS
Detingut per retransmetre en directe les violacions a la filla
La Policia Nacional ha detingut a Madrid un home de 46 anys per difondre a través d’una aplicació de retransmissió en directe les agressions sexuals que ell mateix cometia a la seua filla de set anys a canvi de monedes virtuals amb les quals l’arrestat augmentava la seua popularitat, adquiria productes que s’oferien en aquest canal o canviava per diners.
Gràcies a l’avís que un ciutadà va fer al novembre al correu electrònic habilitat per la Policia Nacional per denunciar delictes de pornografia infantil, els agents van localitzar i van arrestar al desembre aquest ciutadà espanyol, ja a la presó, al seu domicili del districte madrileny de Tetuan.
Segons els investigadors el detingut aprofitava els moments amb la seua filla –estava separat de la mare de la petita i única descendent– per cometre les agressions, si bé els agents no han pogut determinar des de quan es produïen, encara que els dos mòbils intervinguts que analitzen contenen material pornogràfic.