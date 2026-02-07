PARTITS
L’exregidora de Móstoles denunciarà l’alcalde i el PP
Per assetjament sexual i filtració de dades personals. Manuel Bautista nega els fets i avança que anirà als tribunals
L’exregidora de Móstoles que va acusar d’assetjament sexual l’alcalde del municipi, el popular Manuel Bautista, presentarà la setmana que ve una denúncia davant dels jutjats contra Bautista i una altra contra la Comunitat de Madrid davant del Tribunal Suprem per la suposada filtració de correus personals. En les acusacions que va publicar El País, l’exedil va explicar que havia patit comentaris de caràcter sexual i assetjament laboral, i que el PP va intentar “tapar” el cas i la va instar a no presentar denúncia per protegir-se.
Així mateix, l’afectada afirma que es va produir “una invasió” del seu correu oficial, per la qual cosa busca esbrinar si va ser la Comunitat de Madrid o l’entorn del PP qui va filtrar alguns dels missatges, en els quals es va arribar a revelar la identitat de l’exregidora.
Per la seua part, Bautista va assegurar que no hi va haver cap tipus d’assetjament sexual o laboral a la seua exregidora i va avançar que emprendrà accions legals contra ella per acusar-lo d’“assetjador” quan no hi ha “ni tan sols una denúncia en seu judicial”. “En el dia d’avui aquest alcalde està patint una campanya absoluta de menysteniment a la seua persona sense haver-hi res”, va dir.
Per la seua banda, el secretari general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, va afirmar que l’exedil va actuar “de mala fe” i per una “vendetta” personal, aparentment “gravant converses sense autorització”, i també va amenaçar d’emprendre accions legals. Serrano va mantenir que “no va existir” assetjament a aquesta regidora, sinó que s’ha intentant “construir un cas” per donar-li “presumpció de veracitat” a unes hores de les eleccions a Aragó. Paral·lelament, el secretari general del PSOE madrileny, Óscar López, va anunciar que no descarta acudir als tribunals arran de la filtració de dades personals de l’exregidora. “És un delicte doblement greu, perquè estem parlant d’una persona que denuncia i que per tant hauria d’estar emparada per aquest anonimat que impedeixi que després a sobre pateixi un doble assetjament”, va manifestar López davant dels mitjans.