TEMPORAL
Leonardo s’acomiada amb una víctima mortal i 11.000 desallotjats a Andalusia i deixa pas a Marta
Preocupació per l’arribada de la nova borrasca, que deixarà abundants pluges en zones amb embassaments i rius ja al límit. S’esperen neus, pluja i fortes ratxes de vent a gran part de la Península
La borrasca Leonardo, que ha deixat una dona morta a Andalusia i provocat el desallotjament d’unes 11.000 persones, va donar ahir un lleu respir a la regió, a l’espera de l’arribada avui d’un nou temporal d’alt impacte batejat com Marta que tornarà a deixar pluges molt abundants en zones que ja estan molt castigades, amb terres que no poden absorbir més aigua i amb els cursos dels rius i els embassaments a nivells màxims i risc extrem de desbordament. Els operatius d’emergències van trobar ahir el cos sense vida de la dona que era buscada després de caure al riu Turvilla quan intentava rescatar de l’aigua el seu gos, al seu pas pel municipi malagueny de Sayalonga. Va ser trobada a uns 1.000 metres de la zona de la desaparició.
Per la seua part, les preses continuaven desembassant davant del perill de les avingudes. Una quinzena de rius es trobaven des de primera hora en llindar roig (màxim nivell de cabal), la majoria de la conca del Guadalquivir i tres de les conques mediterrànies andaluses, Guadalete i Barbate. El Guadalquivir ha duplicat el llindar en dos dies i supera els cinc metres a Còrdova.
El president del Govern central, Pedro Sánchez, i el de la Junta, Juanma Moreno, van visitar diverses zones afectades pel temporal que es rabeja amb la comunitat andalusa, tot i que no van coincidir, ja que el primer es va desplaçar a la província de Cadis, i el segon a la de Granada. Sánchez va demanar “calma” i “paciència” als ciutadans afectats pel temporal i va advertir que encara venen “dies llargs” per l’arribada d’una nova borrasca. Va destacar l’“extraordinària coordinació” amb la Junta i va afirmar que ja pensen en la reconstrucció.
A Extremadura, una altra comunitat molt afectada, un miler de persones van ser reallotjades mentre que la treva passatgera del mal temps va treure una mica de pressió al nivell d’alerta de rierols i rius, entre els quals el Guadiana.
Avui la borrasca Marta deixarà precipitacions molt abundants al terç sud, temporal marítim i ratxes de vent molt fortes al sud i est de la Península.
La gran acumulació d’aigua al subsol provoca hidrosismes
La localitat gaditana de Grazalema, “epicentre” de l’episodi continuat de pluges a Andalusia i on viuen uns 1.600 habitants, va ser desallotjada de forma total dijous després que es registressin hidrosismes, un moviment del terreny provocat pel comportament de l’aigua al subsol. Es produeix quan grans volums d’aigua s’infiltren, es desplacen o exerceixen pressió en cavitats, fractures o materials geològics sensibles fent que es mogui la terra. Això va generar imatges impactants amb aigua entrant als habitatges des del subsol i amb molt de moviment i soroll també de terres interiors. No s’espera que els veïns puguin tornar als seus domicilis com a mínim d’aquí a una setmana. Una situació similar va obligar ahir a ordenar també el desallotjament d’uns 200 veïns de Benaoján (Màlaga). El subdelegat del Govern central a Màlaga, Javier Salas, va assenyalar que “en aquest poble s’està produint una situació molt similar a la de Grazalema a causa de tota l’acumulació d’aigua als aqüífers del subsol”.L’ONG Greenpeace va denunciar que més de 2,7 milions de persones continuen vivint en zones amb alt risc d’inundació a Espanya i va instar a fer revisions “obligatòries i urgents” de tots els plans d’ordenació urbana.
El temporal causa grans estralls al Marroc i Portugal
El temporal, a més d’Espanya, ha fuetejat amb força Portugal i el Marroc. La ciutat marroquina d’Alcazarquivir es va convertir en una població “fantasma” després de l’evacuació dels habitants a causa de les fortes pluges que afecten en els últims dies la zona i que van obligar a desallotjar més de 100.000 persones i van causar quatre morts i importants danys en infraestructures i al sector agrícola. L’aigua també deixa abundants destrosses a Portugal, on la situació límit pot anar a pitjor amb l’arribada del temporal Marta.