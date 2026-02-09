MOBILITAT
Obren el tram tallat de l’autopista AP-7 a les portes de tres dies de vaga de trens
Després de dos setmanes tancat per obres, a causa del despreniment a Gelida que va provocar la mort d’un maquinista de Rodalies. Programats serveis mínims ferroviaris d’entre el 33% i el 66%
El Servei Català de Trànsit (SCT) va anunciar ahir la reobertura avui mateix, a les tres de la matinada, del tram de l’AP-7 en sentit sud des de Martorell que es va tancar fa dos setmanes pel despreniment que va provocar també l’accident ferroviari en el qual va morir un maquinista de Rodalies. L’anunci va arribar hores abans de l’inici de la vaga estatal de maquinistes que s’allargarà fins dimecres.
El director del SCT, Ramon Lamiel, va detallar que la reobertura d’aquest tram de l’AP-7 arriba després de setmanes de treballs d’emergència i d’estabilització del talús “que han permès restablir les condicions de seguretat viària en l’estructura de l’autopista i el seu entorn”. Va remarcar que els operaris del ministeri de Transports “han treballat intensament les 24 hores del dia” per tenir a punt la principal artèria catalana, necessària per entrar a l’àrea de Barcelona des de Lleida si es va per l’AP-2.
Paral·lelament a la reobertura de l’AP-7, Trànsit va informar que els conductors tornaran a pagar per circular per la carretera C-32 en sentit sud a partir de la mitjanit. La seua gratuïtat es va habilitar com a alternativa al tall de l’AP-7. En aquest sentit, Lamiel va remarcar que el trànsit global a la C-32 s’ha doblat.
Pel que fa a la vaga de maquinistes, els serveis mínims seran del 66 per cent en les hores punta, de 6.00 a 9.30 i de 17.00 a 20.30 hores. A la resta de franges horàries la garantia del servei es redueix fins al 33 per cent. Val a recordar que aquesta aturada de tres dies l’han convocat els sindicats Semaf, que és el majoritari del sector, CGT, SF-Intersindical, Alferro, CCOO, UGT i el comitè general d’empreses de Renfe amb l’objectiu de reclamar més seguretat i qualitat del servei. Unes reclamacions que es van fer públiques després dels accidents d’Adamuz i Gelida.
Una avaria d’un mercaderies talla durant diverses hores la línia R13
La línia R13 de Rodalies, que connecta Lleida amb Barcelona per Valls, va estar interrompuda durant diverses hores ahir per l’avaria d’un comboi de mercaderies entre la capital de l’Alt Camp i Salomó (Tarragonés). La incidència es va produir cap a les 8.45 hores i Renfe va habilitar un servei alternatiu per carretera entre les estacions de la Plana-Picamoixons i Salomó. La circulació es va restablir a mitja tarda amb limitacions de velocitat. Aquesta incidència es va produir tot just l’endemà que es reobrissin les línies que uneixen Lleida amb la costa, que són tant l’R13 com l’R14.