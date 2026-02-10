TRIBUNALS
Imputen dos directors de la Guàrdia Civil per Pegasus
Juntament amb l’excap del CNI i directius de les firmes de software d’espionatge. Per espiar cinc empresaris independentistes
Els exdirectors generals de la Guàrdia Civil Félix Vicente Azón i María Gámez, a més de l’exdirectora del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) Paz Esteban i de directius de Pegasus i Candiru, han estat imputats pel presumpte espionatge amb aquests programes a membres del moviment independentista. Estan acusats de delictes de descobriment i revelació de secrets informàtics, accés no consentit a dades personals i comissió d’aquests delictes com un grup criminal.
Els cinc querellants són Joan Arús, Joan Matamala, Jordi Baylina, Pau Escrich i Xavier Vives, empresaris que desenvolupen protocols de codi obert per a governança descentralitzada, votació digital anònima i identitat digital sobirana, com es va fer en el referèndum de l’1-O.
El seu espionatge, a través dels seus mòbils i ordinadors, va ser descobert pel grup Citizen Lab, en la investigació Catalan Gate.
Recurs davant del TC
D’altra banda, l’activista Òscar Campos, la CUP i altres associacions com Òmnium han presentat un recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional contra la decisió de l’Audiència de Girona d’inadmetre de la querella contra l’agent de Policia Nacional que va mantenir una relació amb Òscar Campos per infiltrar-se dins del moviment independentista gironí.