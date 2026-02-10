POLÍTICA
Mèxic i Rússia donen suport a Cuba davant l’asfíxia econòmica dels EUA
El Govern mexicà enviarà 814 tones de menjar a l’illa, sense combustible als seus aeroports. L’Executiu cubà tanca hotels i resitua turistes
Mèxic enviarà més de 814 tones de menjar a Cuba com a símbol de “solidaritat i ajuda humanitària”, enmig de les gestions del país per reprendre els enviaments de petroli malgrat les sancions anunciades pel president nord-americà, Donald Trump, a qui ho faci. Tant aquest país com Rússia han manifestat el seu suport a Cuba davant l’asfíxia econòmica dels EUA, que ha deixat l’illa sense combustible als aeroports.
“No estan bé les sancions que afecten el poble. Es pot estar d’acord o no amb el règim cubà, però no es pot afectar el poble cubà”, va declarar la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum. Les estacions de servei de Cuba estan tancades.
Les úniques obertes cobren en dòlars i es manté un límit de 20 litres per persona o vehicle. També s’han retallat serveis públics i imposat als funcionaris una setmana laboral de quatre dies.
Els hotels de baixa ocupació s’han tancat i els seus hostes, entre 4.200 i 4.700, són resituats gratis en altres establiments, molts de categoria superior.
L’Administració Federal de l’Aviació va confirmar ahir que els aeroports internacionals de Cuba han esgotat les seues reserves de combustible per a avions A1, el més utilitzat per l’aviació comercial. Les aerolínies afectades són principalment nord-americanes, espanyoles, panamenyes i mexicanes.
Air Europa va decidir que els seus avions pararan a la República Dominicana per proveir-se en vols des de i cap a l’Havana, davant dels problemes de proveïment a l’illa.
Per la seua part, Iberia va optar per flexibilitzar les tarifes per a clients amb bitllets cap a aquesta destinació.
La intervenció nord-americana sobre Veneçuela ha suposat un dur revés per a Cuba, dependent dels 40.000 barrils de petroli que arribaven cada dia des del port de Maracaibo. L’illa amb prou feines produeix energia per cobrir un terç de les seues necessitats.
Per la seua part, Rússia va confirmar que manté converses amb el govern cubà per contrarestar les “tècniques asfixiants” dels EUA. Així mateix, Nicaragua, un dels pocs països als quals els cubans podien emigrar sense visat, començarà a exigir-ho.