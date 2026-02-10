ELECCIONS
Vox demana entrar al Govern d’Aragó i exigeix combatre polítiques verdes i immigració
Azcón es planteja incorporar els ultradretans mentre que Feijóo els insta a no bloquejar les negociacions. La formació d’Abascal apunta a una vicepresidència i diverses conselleries
Vox vol formar part d’un govern de coalició amb el PP a Aragó, amb consergeries amb competències reals i pes pressupostari que els permetin “canvis” en les polítiques que els interessen, entre les quals figuren el combat a les polítiques verdes, a la immigració il·legal i baixades d’impostos, entre d’altres. El portaveu de la formació d’ultradreta, José Antonio Fúster, va dir que el seu partit no descarta demanar una vicepresidència i diverses conselleries, però amb “estructura i pressupostos per poder fer polítiques” i no sols “per figurar”. “Volem govern, per descomptat que volem governar”, va indicar, després que Vox passés de 7 a 14 diputats en els comicis de diumenge.
Per la seua part, el president aragonès en funcions, Jorge Azcón, va suggerir que oferirà a Vox entrar en el seu futur Govern. Necessita el seu suport per a la investidura i per governar després de passar de 28 a 26 escons. “La gran pregunta ara és si Vox està disposat a assumir responsabilitats, perquè en política cal saber quan toca arremangar-se, prendre decisions i posar-se la roba de currar”, va dir el dirigent popular.
El PP ha normalitzat els acords amb Vox i la seua intenció és que els d’Abascal entrin als seus governs per assumir conselleries fortes i tractar que es desgastin. Azcón medita oferir-los les conselleries de Sanitat i d’Assumptes Socials, de manera que hagin de bregar amb les llistes d’espera i l’atenció als menors migrants.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va reivindicar ahir la victòria d’Azcón i va instar Vox a “no convertir-se en un mur. Perquè jo no soc Sánchez. No es pot frustrar la gent, això no. Aquí es convenç, no s’imposa. Es respecta el més votat. Murs, no”, va exigir a l’extrema dreta.
Feijóo va demanar “responsabilitat” per entendre’s amb el PP entorn dels “punts d’acord coherents entre els seus votants i els del PP”, un missatge que va repetir Azcón.
Així mateix, Feijóo va elevar encara més el to dels seus atacs al PSOE i el seu líder, Pedro Sánchez. “No més Pedro Sánchez. La gent ja no el suporta. Ni a ell ni al seu Govern. Quants mastegots més necessita per entendre-ho? Quantes debacles perquè se’n vagi? El PSOE competeix per no quedar tercer. Qui els ha vist i qui els veu”, va dir el líder del Partit Popular, i va vaticinar més derrotes per als socialistes en els comicis de Castella i Lleó del 15 de març i en els d’Andalusia, que s’han de celebrar abans del juliol.