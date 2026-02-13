JUSTÍCIA
Ábalos i Koldo sol·liciten apartar cinc magistrats
La defensa demana la prova del polígraf i que la causa es traslladi a l’Audiència Nacional. Fiscalia nega un acord amb Aldama
La defensa de l’exministre José Luis Ábalos i la del seu exassessor Koldo García van sol·licitar ahir la recusació de cinc magistrats durant la vista prèvia del judici que el Tribunal Suprem celebrarà contra ambdós i contra l’empresari i presumpte aconseguidor Víctor de Aldama pel cobrament de comissions en la compra de mascaretes durant la pandèmia. La petició va ser rebutjada en la mateixa sessió. Per la seua part, la lletrada de Koldo García va demanar que la causa es remeti a l’Audiència Nacional i va afirmar que mantenir-la al Suprem seria “arbitrari”, ja que José Luis Ábalos ja no és diputat i, per tant, no seria aforat. A més, va sol·licitar la celebració d’un acarament entre el seu client i Víctor de Aldama, així com la pràctica d’una prova del polígraf per a ambdós. La defensa d’Ábalos es va adherir a aquesta última petició. Així mateix, la representació de l’exministre va qüestionar la solidesa de l’acusació, al considerar que se sustenta exclusivament en la confessió d’Aldama i que no es va dur a terme una investigació addicional que corroborés la seua versió. Segons el seu parer, la suposada concertació entre un dels acusats i la Fiscalia s’hauria utilitzat de forma indeguda. La Fiscalia Anticorrupció va negar que existeixi “cap tipus d’acord” i va assegurar que la declaració d’Aldama no va ser coneguda ni induïda pel Ministeri Públic.