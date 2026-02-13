AMÈRICA
Aprovada la reforma laboral a l’Argentina entre protestes
El Senat aprova el projecte proposat per Javier Milei. Enfrontaments entre policia i manifestants a Buenos Aires
El senat argentí va aprovar ahir el projecte de reforma laboral proposat pel president Javier Milei, que modifica radicalment les condicions del treball en aquest país, caracteritzat per un alt nivell de sindicalització i una llarga història de lluita obrera.
Després d’una sessió de més de 14 hores i una tensa jornada per una batalla campal entre les forces de seguretat i els manifestants contraris a aquesta reforma (que es va saldar amb policies ferits i manifestants detinguts), la Cambra Alta va aprovar el projecte per 42 vots a favor, 30 en contra i zero abstencions.
Entre els canvis contemplats dins del polèmic projecte hi ha l’abaratiment dels acomiadaments, la possibilitat d’estendre la jornada laboral fins a 12 hores diàries i la creació d’un fons per finançar les indemnitzacions per acomiadament a costa del sistema de jubilacions. Per altra banda, les vacances es podrien fraccionar en períodes no inferiors a set dies i podrien ser rotatives.
“Històric, VLLC (visca la llibertat, carajo)”, va publicar Milei a la xarxa social X. Ara falta que els senadors votin per separat cada un dels 26 capítols que conformen el projecte i això podria modificar aspectes del text.