POLÍTICA
Els EUA demanen una OTAN basada en la col·laboració i no en la “dependència”
El subsecretari de Guerra dels Estats Units, Elbridge Colby, va demanar ahir que l’OTAN estigui fonamentada en la cooperació i no en una relació de dependència, amb Europa liderant la defensa convencional. “Crec que tenim una base realment sòlida per treballar junts en col·laboració, però posant l’OTAN, una espècie d’OTAN 3.0, basada en la col·laboració en lloc de la dependència, i realment tornant al que l’OTAN pretenia ser originalment”, va manifestar. Per la seua part, el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, va assegurar que l’Aliança té prou força com per incrementar la vigilància a l’Alt Nord a través de Sentinella de l’Àrtic mentre manté la que ha reforçat al Bàltic i el flanc est. “L’OTAN és tan forta que pot fer ambdós coses, i bàsicament hem d’adoptar un enfocament de 360 graus davant de qualsevol amenaça contra el territori de l’OTAN, assegurant-nos que el nostre flanc oriental sigui segur i fort”, va destacar. La ministra de Defensa, Margarita Robles, va afirmar que Espanya participarà a Sentinella de l’Àrtic si així l’hi sol·licita el comandament militar aliat. “La col·laboració serà la que ens demani el comandament, que és el que ha de dir cada país, de quina manera col·labora i a quines missions”, va manifestar.