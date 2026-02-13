TEMPORAL
Prop de noranta ferits pels efectes del vent amb nombrosos danys a Barcelona i litoral
Els Bombers van assistir 3.495 avisos durant tot l’episodi i el 112 va rebre 5.939 trucades. La ratxa màxima es va registrar a Puig Sesolles amb 166,7 km/h i va arribar a 105,01 al port barceloní
El vent va posar en alerta màxima tot Catalunya per l’episodi de vendavals extraordinaris que va sacsejar en diferent mesura totes les comarques. A dos quarts de quatre de la tarda el Govern va aixecar la restricció de mobilitat encara que va mantenir la suspensió d’activitats educatives, esportives, sanitàries no urgents, serveis socials i a l’aire lliure fins a les vuit del vespre. Els vendavals van causar gairebé 90 ferits a tot el país, que van rebre assistència sanitària. Nou persones van ser hospitalitzades i, d’aquestes, tres estaven ahir a la nit greus i dos crítiques. Les restriccions van comportar una reducció del 69% de les intervencions quirúrgiques programades i del 66% quant a proves complementàries, segons va informar Salut.
Els Bombers van atendre 3.495 avisos relacionats amb el fort vent des de la mitjanit de dimecres fins a les vuit del vespre d’ahir. El telèfon d’emergències 112 va rebre 5.939 trucades des de l’inici de l’episodi, que van generar 3.912 incidents.
El vendaval també va afectar la xarxa elèctrica i va provocar incidències a uns 10.000 clients de l’àrea Metropolitana i el Ripollès, on també 40 centres educatius es van veure afectats pel vent amb arbres caiguts, teulades malmeses o murs. Les ratxes de vent van superar els 100 km/h a les zones més poblades del país i va deixar imatges d’afectacions diverses en molts pobles i ciutats. La màxima va ser a Puig Sesolles amb 166,7 km/h, a Espot es van registrar 138,6 km/h, 123,5 km/h a Port del Comte, 122 a Ulldeter, a Boí es van registrar els 119,9 km/h, i al Port de Barcelona 105. A la xarxa ferroviària també es van registrar incidències.
La consellera d’Interior, Núria Parlon, va defensar les mesures preventives que “han ajudat a reduir els accidents i els danys sobre persones”.
El temporal de vent va donar pas a una prealerta de neu per a aquesta nit amb nevades intenses a Aran, Alta Ribagorça i Sobirà, amb més de 20 centímetres a la cota 1.300, on persistirà el vent.
Alcaldes critiquen l’alerta generalitzada i volen mesures territorialitzades
Els alcaldes de Girona, Figueres, el consell de l’Alt Empordà i altres municipis de Girona van criticar l’alerta generalitzada pel vent i van reclamar mesures territorialitzades. Jordi Masquef, alcalde de Figueres, va ser un dels més incisius i va criticar que l’alerta “va paralitzar” el país quan a Figueres “no s’ha mogut ni una fulla”. Per la seua part, l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, va demanar rebaixar mesures i fer-les “més quirúrgiques”. A l’Alt Empordà, el president del consell Agustí Badosa va dir que el territori ja està acostumat a patir vent i va lamentar que el Govern els hagués posat “al mateix sac”. Alguns dels consistoris com Porqueres i Torroella de Montgrí van reobrir a la tarda la majoria d’equipaments municipals. També a la comarca del Baix Empordà, l’alcaldessa de Mont-ras, Vanessa Pairó, va qualificar de “despropòsit” el conjunt de mesures que el Govern va decretar dijous passat. Va apuntar que la visió centralista del país no ajuda en la gestió d’emergències perquè ara costa “justificar” els motius de totes les restriccions aprovades dijous. En la mateixa línia es va manifestar l’alcalde de Porqueres (Pla de l’Estany), Xicu Castañer, que va considerar que l’alarma que va motivar el tancament generalitzat va “fallar” perquè el vent no va tenir el mateix impacte a tot el territori i, per tant, no justificava “parar tot un país” i va demanar més “criteri”.