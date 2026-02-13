Salvador Illa es reincorporarà dilluns de “forma progressiva” a les seues funcions després de recuperar totalment la mobilitat
El president assegura que torna “amb moltes ganes, energia i determinació” després d’un mes convalescent
El president de la Generalitat, Salvador Illa, tornarà dilluns vinent, 16 de febrer, “de forma progressiva” a la feina, després de gairebé un mes convalescent de l’osteomielitis púbica causada pel bacteri que li van diagnosticar. Segons l’equip mèdic, Illa evoluciona “molt favorablement i continua el tractament antibiòtic sota el control” dels metges de l'Hospital Vall d'Hebron. “Ha recuperat totalment la mobilitat, fet que pot permetre la seva incorporació progressiva presencial a les funcions de president”, han explicat des de l’Hospital. El president, en fer pública la reincorporació, ha publicat a X que torna “amb moltes ganes, energia i determinació”.
A la seva publicació, Illa ha mostrat el seu “agraïment” al personal de la Vall d’Hebron “per la seva professionalitat, dedicació i qualitat humana”. “La nostra sanitat pública és un orgull col·lectiu”, ha afegit, aprofitant també per donar les gràcies “també per tot l'escalf i els ànims” que ha rebut.
Tot i que els consellers del seu Govern asseguren que l’han mantingut informat de les qüestions més importants i de les crisis provocades per Rodalies, els temporals o les vagues i protestes, Illa ha estat amb una baixa mèdica que el va apartar de la seva feina el 17 de gener, quan va acudir a l’hospital per molèsties a una cama. Després de passar per la Unitat de Cures Intensives uns dies i romandre ingressat a l’hospital dues setmanes, va marxar a casa a seguir un tractament de recuperació i rehabilitació amb atenció domiciliària.
Dilluns em reincorporo de forma progressiva a la feina i a les meves responsabilitats com a president de la Generalitat. Torno amb moltes ganes, energia i determinació.— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) February 13, 2026
El meu agraïment al personal de l’Hospital Universitari @vallhebron per la seva professionalitat, dedicació i…