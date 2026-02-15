VIVENDA
Avalen prohibir la compra especulativa d’habitatge
Segons els informes d’experts encarregats per la Generalitat. Els Comuns demanen “valentia” al Govern per fer-ho
Els informes encarregats pel grup de treball format per la Generalitat, experts i els Comuns als juristes Pablo Feu, Fuensanta Alcalá, Jaime Palomera i l’exmagistrat del Tribunal Constitucional (TC) Carles Viver i Pi-Sunyer avalen prohibir la compra especulativa d’habitatge en zones de mercat tensionat.
Així consta en els textos, que van ser publicats ahir, en els quals els quatre experts consultats pel Govern veuen viable des del punt de vista jurídic limitar la compra d’habitatge.
Els experts analitzen la situació del mercat immobiliari i els possibles impactes d’una llei que limiti la compra a l’habitatge a l’ús habitual de la persona que l’adquireix, així com exemples de llocs on s’han implementat iniciatives en aquest sentit, i conclouen que la proposta de llei “resulta jurídicament viable” dins del marc constitucional.
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, va celebrar l’aval a la prohibició de la compra especulativa de vivenda i va sostenir: “Es confirma el que ja sabíem i, per tant, el que es necessita és valentia i voluntat política.” En aquest sentit, va insistir que aquesta mesura és irrenunciable per als Comuns i una condició indispensable en el marc de la negociació pressupostària amb la Generalitat, una negociació que continuarà demà dilluns.