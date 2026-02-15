GEOPOLÍTICA
Els EUA estenen la mà a Europa per codefinir un nou ordre internacional sota la seua tutela
Von der Leyen proclama que als europeus ja no els queda sinó fomentar la seua independència
El secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, va afirmar ahir que el seu país no busca separar-se d’Europa, sinó revitalitzar una vella amistat i “renovar la civilització més gran de la humanitat, perquè el que ambdós parts van aconseguir durant l’últim segle ja és història i un nou ordre mundial o nou futur és inevitable”.
“Junts vam reconstruir el continent devastat després de dos guerres mundials desoladores. Quan ens trobem dividits una vegada més pel Teló d’Acer, el món lliure va unir els braços amb els valents dissidents que lluitaven contra la tirania a l’Est per derrotar el comunisme soviètic”, va dir en la seua intervenció davant de la Conferència de Seguretat de Múnic.
El discurs de mitja hora, que va suscitar aplaudiments, va ser interpretat com a conciliador davant el de fa un any del vicepresident del país, J.D. Vance, en el qual va assegurar literalment que “hi ha un nou xèrif a la ciutat”, amb referència a Donald Trump, i que va ser rebut amb reaccions negatives in situ i posteriors crítiques dels líders europeus.
Rubio va insistir que els EUA “estan traçant el camí cap a un nou segle de prosperitat” i “volem fer-ho al costat de vostès, els nostres aliats més preuats i els nostres amics més antics”, encara que també va dir que els Estats Units estan preparats per actuar sols en política exterior si no es compleixen les seues esperances. D’altra banda, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va argumentar que la realitat actual ha imposat a Europa la decisió última de fomentar la seua independència per les amenaces internes i externes a què s’enfronta, perquè “ja no té més elecció” en un “món fracturat i hostil” i perquè representa la millor opció per entaular una nova relació amb els EUA basada en l’autosufiencia europea en seguretat, defensa, comerç i tecnologia digital.
No de Sánchez al rearmament
Per la seua part, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va rebutjar en la seua intervenció a Múnic un augment de les polítiques de dissuasió nuclear i va demanar a les potències de l’OTAN que “posin fre i firmin” per impedir una nova cursa armamentística perquè considera que actualment “el rearmament més necessari al món és el rearmament moral”.
Cinc països acusen Rússia d’assassinar a la presó Navalni
■ Els governs d’Alemanya, França, el Regne Unit, Suècia i els Països Baixos van assenyalar ahir en un comunicat conjunt al Govern rus per l’assassinat de l’opositor rus Aleksei Navalni fa dos anys i van indicar que en l’atac es va usar una potent neurotoxina, l’epibatidina, originària d’una granota de punta de fletxa de l’Equador. Rússia, van recordar, va afirmar que Navalni va morir per causes naturals, “però atesa la toxicitat de l’epibatidina i els símptomes de què es va informar, l’enverinament és la causa de la mort amb alta probabilitat”.