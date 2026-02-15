TEMPORAL
Més de 200 municipis catalans activen els seus plans municipals davant del fort vent
Els Bombers reben més de 680 avisos, principalment a les Terres de l’Ebre i la Metropolitana Sud. Alerten de més episodis per avui, a banda de grans onades a Tarragona i nevades al Pirineu
La subdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Solé, va afirmar ahir que més de 200 municipis catalans havien activat la planificació municipal per valorar les afectacions de l’episodi de fort vent de les últimes hores.
En declaracions als mitjans, juntament amb el cap de l’Àrea de Predicció Meteorològica de Catalunya, Santi Segalà, Solé va recordar la recomanació d’evitar desplaçaments i activitats a l’exterior per les ratxes de vent que van superar els 140 quilòmetres per hora en alguns punts del sud de Catalunya i els pirineus.
També va confirmar que no hi ha “cap incidència que hagi afectat persones de manera greu” i va afegir que no s’han registrat noves incidències respecte al subministrament d’energia, encara que hi havia 900 abonats sense subministrament a la zona d’Amposta (Tarragona) i hi havia una altra incidència registrada a Ulldecona (Tarragona), per la qual cosa es treballava a resoldre-ho.
Els Bombers de la Generalitat van rebre un total de 681 avisos pel temporal de vent fins a les 18.00 hores, especialment provinents de la Metropolitana Sud (193), les Terres de l’Ebre (171) i Tarragona (136). Tortosa, Roquetes, l’Ametlla de Mar, Ulldecona i Amposta van ser cinc de les poblacions amb més incidències pel vendaval, que va deixar ratxes que van vorejar els 150 km/h al Montsià i el Baix Ebre.
Els avisos eren per afectacions a cotxes aparcats per caiguda de murs o maons, senyals de circulació i plaques solars arrancades pel vent, i arbres i teules que havien caigut a la via pública. Destaquen la caiguda d’un mur a la plaça Antonio Casanova de Tortosa –amb dos vehicles afectats– i les destrosses al sostre del pavelló poliesportiu de la Sénia.
Predicció meteorològica
Per la seua part, Segalà va advertir que durant la tarda encara es produirien ratxes de vent fortes i “encara que baixin algunes d’aquestes ratxes màximes encara hi haurà vent sostingut” en algunes zones de les Terres de l’Ebre.
A més, també va alertar d’onades que podien superar els 4 metres a zones de la costa de Tarragona i nevades al Pirineu que podien acumular grans quantitats de neu.
Finalment, va dir que avui diumenge “encara es registraran ratxes fortes a la zona dels dos extrems del país, però a poc a poc aquest temporal de vent anirà remetent”.
Suspesos els trens al Corredor Mediterrani
Els avisos de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) pels forts vents –per sobre dels 120 quilòmetres per hora–, per nevades, pluges o onatge es van ampliar a totes les comunitats i ciutats autònomes.Renfe va suprimir ahir el servei ferroviari al Corredor Mediterrani i trens del Corredor del Llevant entre València i Castelló pels avisos roig i taronja emesos per Aemet per al País Valencià a causa de les ratxes de vents forts i huracanats.A més a més, la Direcció General de Trànsit (DGT) va decidir limitar la velocitat a vuitanta quilòmetres per hora a les carreteres de la província de Castelló, en perill extrem per vents huracanats, i, a més, a l’AP-7 es va restringir la circulació a camions.Així mateix, Andalusia va elevar el total acumulat d’emergències gestionades durant la sèrie de borrasques a 13.010, la majoria d’aquestes a la província de Cadis.