SUCCESSOS
Cinc menors moren a Manlleu en un incendi en un traster
Les víctimes tenien entre 14 i 17 anys i van morir per inhalació de fum
Cinc joves van morir dilluns a la nit a causa d’un incendi en un traster de Manlleu (Osona) on s’havien reunit, en el qual també hi va haver cinc ferits. Les víctimes mortals, ja identificades, tenien entre 14 i 17 anys, eren d’origen magrebí i van morir per inhalació de fum. Pel que fa als ferits, quatre van rebre l’alta després de ser atesos pel SEM, mentre que el cinquè no va voler ser traslladat a cap centre sanitari.
El foc es va originar en un traster situat al terrat d’un bloc de cinc pisos, segons van explicar els Bombers, que van rebre l’avís cap a dos quarts de deu de la nit i el van extingir poc després de desplegar tretze dotacions. L’arquitecte municipal, a més, va revisar l’edifici i va descartar danys estructurals. Els Mossos d’Esquadra investiguen les causes de l’incendi, que consideren “accidental” i que es podria haver originat per algun tipus de combustió ràpida que va prendre al mobiliari –com podria ser un matalàs– que s’emmagatzemava al recinte. Al lloc dels fets, una zona sense ventilació, no es van trobar indicis de cap explosió ni bombones de butà.
Per la seua part, l’Institut Antoni Pous i Argila va lamentar la pèrdua dels joves i van traslladar les seues condolences als familiars, a l’informar en un comunicat que quatre de les víctimes eren alumnes seus. L’Institut del Ter també va publicar un missatge lamentant la mort d’un estudiant i un exalumne del centre. Paral·lelament, l’ajuntament de Manlleu va decretar tres dies de dol oficial al municipi i va portar a terme un minut de silenci ahir a les set de la tarda.