POLÍTICA
El Congrés tomba la llei de Vox per prohibir el burca i Junts presenta la seua pròpia iniciativa
PP i UPN es queden sols defensant la proposició del grup d’ultradreta, al qual l’esquerra acusa de “desplegar odi”. PSOE i PNB s’obren a debatre la qüestió fora de premisses “racistes”
El Ple del Congrés va rebutjar ahir la presa en consideració de la proposició de llei orgànica per a la protecció de la dignitat de les dones i la seguretat ciutadana a l’espai públic, presentada per Vox amb la finalitat de prohibir el vel integral (burca i nicab) a l’espai públic. La proposta només va comptar amb el suport del PP i UPN, mentre que Coalició Canària es va abstenir i la resta de l’hemicicle, inclòs Junts, que ha presentat una proposta pròpia, va votar-hi en contra.
Durant el debat de la iniciativa, PSOE, Sumar, Podem, ERC i Compromís van acusar el partit d’ultradreta de “desplegar odi” i van avisar que prohibir el burca en espais públics no ajudarà les dones.
En defensa del text, la diputada de Vox Blanca Armario va retreure als partits d’esquerres que no vulguin veure una “realitat” que es viu als carrers, on segons va afirmar part dels immigrants professen “l’islam radical” i imposen els seus postulats sobre les dones. Armario també va utilitzar la seua intervenció per introduir qüestions d’identitat i vincular la immigració a la delinqüència i va acusar el Govern de Pedro Sánchez d’haver subvencionat entitats islàmiques i “discriminar” els cristians. Des del PP, la seua portaveu, Ester Muñoz, va demanar tramitar la proposta “en defensa de la llibertat, la dignitat i la igualtat de totes les dones” que són a Espanya. “El vel integral és la institucionalització de la invisibilitat femenina”, va afirmar.
Mentrestant, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, va justificar el no de la seua formació per l’oposició frontal a Vox i també pel fet que la iniciativa no hauria superat cap filtre legal a Europa. Junts, va dir, rebutja per igual el burca i Vox. Per això va reivindicar la seua proposta, que a diferència de la de Vox, va afirmar Nogueras, compleix el dret europeu, i, per tant, no només es pot aprovar, sinó que es podrà aplicar.
Des del PSOE, Andrea Fernández va reconèixer que indumentàries com el burca “parteixen de lògiques masclistes” i es va obrir a mantenir un debat “seriós i rigorós” sobre el tema, no obstant va rebutjar la proposta de Vox al considerar que parteix des del “racisme”. En aquesta línia es va pronunciar també el PNB.
Per la seua part, ERC va criticar tant el discurs de Vox com el de Junts, que va acusar de xenofòbia, malgrat que la formació va reconèixer que tampoc no li agraden ni el burca ni el nicab.