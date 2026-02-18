POLÍTICA
La Constitució del 78 es converteix en la més longeva d’Espanya
Els monarques van inaugurar ahir l’exposició del Congrés en homenatge a la Constitució del 1978, que s’ha convertit avui en la més longeva de la història d’Espanya, superant els 17.239 dies de la del 1876, que va estar vigent fins al cop d’estat de Miguel Primo de Rivera.
El rei Felip VI va assegurar que la millor manera de commemorar la Constitució és complir-la i va defensar la vigència de l’ordenament constitucional malgrat “els temps difícils i incerts, que fan encara més visibles les imperfeccions que, com tota obra humana, té el nostre marc normatiu”.
Així mateix, va considerar que “l’esperit crític, la legítima insatisfacció, l’afany per continuar progressant” és el que atansa els espanyols a una “realització més plena dels principis i valors constitucionals”.
La imatge de la jornada va ser la freda salutació entre el president del Govern central, Pedro Sánchez, i l’exmandatari Felipe González, que va anunciar que votarà en blanc en les pròximes eleccions si Sánchez és el candidat socialista.