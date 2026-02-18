POLÍTICA
Illa descarta canvis al Govern i també una qüestió de confiança
Defensa l’actuació de l’Executiu durant la seua absència i rebutja dividir la cartera de Paneque. Afirma que treballen “dur” per solucionar la crisi ferroviària
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va defensar ahir l’actuació feta pel seu Executiu aquest últim mes, durant la seua baixa mèdica, va negar que existeixi una crisi de Govern després dels continus problemes a la xarxa de Rodalies i l’accident mortal que va tenir lloc a Gelida, va descartar una remodelació del gabinet i va rebutjar sotmetre’s a una qüestió de confiança, tal com demana Junts. Així ho va afirmar durant una entrevista retransmesa per TV3 i Catalunya Ràdio en la qual va defensar que, en la seua absència, els membres del Consell Executiu han sabut estar a l’altura a l’hora d’afrontar les diverses adversitats, com la gestió d’episodis climàtics extrems o les protestes d’agricultors, professors i metges, a més de Rodalies. En aquest sentit, va celebrar l’actuació de la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, i va lamentar la seua reprovació al Parlament. “Ha donat la cara, ha donat explicacions”, va assegurar, abans d’obrir-se a “reforçar el seu equip” si en algun moment ho veuen necessari, però no a dividir-lo, després que ERC i comuns critiquessin que ostenta massa carteres.
Respecte a la crisi ferroviària, el cap de l’Executiu va afirmar que han sabut “agafar el toro per les banyes” i que han optat per convertir la crisi ferroviària en “un punt d’inflexió”. Així, va defensar que ara és moment d’“accelerar mesurades”: les inversions en la infraestructura i al material rodador i el desplegament de la nova empresa mixta Rodalies de Catalunya. “No prometo miracles, sinó treball”, va afirmar.
Sobre el finançament de Catalunya i el conjunt de finançament autonòmic, va afirmar que està “disposat a defensar els interessos de Catalunya”. “Ja n’hi ha prou d’anticatalanisme”, va asseverar davant les crítiques generalitzades de l’oposició espanyola i els presidents autonòmics.
Respecte als acords d’investidura pactats amb ERC i comuns va assegurar que els complirà, però per a això, va afegir, necessita tenir nous comptes” i per això va insistir que es “deixarà la pell” per tirar-los endavant.
Durant l’entrevista també va parlar sobre les crítiques per la iniciativa de premiar els CAP que redueixin baixes mèdiques, assegurant que “l’únic criteri per decidir si una persona ha de rebre l’alta és un doctor” i que les “baixes i altes es donaran estrictament sota criteris mèdics”.
La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, va assegurar ahir que el Govern manté l’objectiu d’aprovar els Pressupostos del 2026 el primer trimestre de l’any: “No contemplem cap altre escenari”, va subratllar. En roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu, Paneque va reiterar que Catalunya necessita uns comptes aprovats aquest any i que el Govern està “compromès” amb aquest objectiu. La consellera, tanmateix, no va respondre si es plantegen presentar els comptes aquesta setmana, al ser preguntada per com compliran el calendari, ja que el límit temporal seria aquesta setmana per poder complir tots els tràmits parlamentaris. Tampoc no va detallar si es plantegen presentar el projecte sense tenir tancat un acord amb els dos socis del Govern, ERC i comuns.
En un altre ordre de coses, Paneque va afirmar que l’Executiu té “tota la voluntat” de treballar per limitar la compra especulativa d’habitatge a través de la llei d’Urbanisme. Així, va explicar que s’està treballant a partir de la proposta presentada pels comuns per adequar-la “de la millor manera possible” als informes dels experts i a la legalitat vigent. També que buscaran les majories necessàries per, posteriorment, tramitar-la al Parlament. Aquesta limitació és una condició dels comuns per aprovar els pressupostos del 2026.
“No he volgut convertir la meua malaltia en un espectacle”
El president, Salvador Illa, va explicar que durant aquestes setmanes d’absència per la infecció s’ha volgut centrar en la recuperació i ha intentat ser “un pacient disciplinat”. “No he volgut fer espectacle de la meua malaltia”, va asseverar. Després de 48 hores de la seua tornada al capdavant de la Generalitat, va defensar que s’ha reincorporat “quan he estat en condicions de fer-ho i els metges així ho han indicat” i va recordar com van ser les primeres hores des que va sentir molèsties fins que els metges van tenir un diagnòstic clar.Sobre el seu paper durant aquestes setmanes, va assegurar que no ha pres decisions malgrat mantenir-se en contacte diari amb els consellers Albert Dalmau o Sílvia Paneque. “Quan un no està en condicions d’assumir les seues funcions, com era el meu cas, les ha de delegar”, va defensar.