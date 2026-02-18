SUCCESSOS
Investigat per vendre la seua dona a més de 100 homes
A Suècia, oferia els seus serveis sexuals físics i per internet. Va ser arrestat a l’octubre al denunciar-ho la mateixa víctima
La Fiscalia sueca investiga un sexagenari sospitós d’haver venut durant anys a més d’un centenar d’homes serveis sexuals de la seua dona, segons va informar la televisió pública SVT. L’individu, que es troba detingut des de l’octubre després d’una denúncia de la seua dona, amb qui està en tràmits de divorci, és investigat per proxenetisme greu. L’home, que residia a la localitat d’Ångermanland (al nord de Suècia) obtenia una compensació econòmica a canvi dels serveis. Es tractava tant de trobades físiques com a través d’internet, que es van produir durant uns tres anys i mig, i en què que hi pot haver fins a 120 homes implicats. Ja es va investigar l’individu fa dos anys per abusos a la seua dona, malgrat que el cas va ser tancat. En el passat va estar vinculat a la banda de motards Àngels de l’Infern, va ser condemnat per maltractament i coerció, entre altres delictes, i va complir una pena de presó de cinc mesos, d’acord amb mitjans suecs.
El cas s’ha comparat amb el de la francesa Gisèle Pelicot, el marit de la qual va ser condemnat a 20 anys per drogar-la i oferir-la a mig centenar d’homes perquè fos violada.
Gisèle Pelicot explica en un llibre com s’ha recompost
Gisèle Pelicot, víctima de les violacions organitzades durant una dècada pel seu exmarit Dominique Pelicot, condemnat a 20 anys, ha publicat un llibre amb les seues memòries, titulat Un himne a la vida, que li ha permès fer “una introspecció, un balanç de la vida”. Així ho assegura en una entrevista a La Vanguardia en què explica que les violacions van ser “un cataclisme”, però que ha pogut reconstruir-se “sobre un camp de mines” i que s’ha tornat a enamorar, cosa que no creia possible.