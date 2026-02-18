Marlaska diu que desconeixia la denúncia contra el cap policial i suspèn un altre comandament
El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat aquest dimecres que en al seu departament desconeixien fins ahir els "greus" fets denunciats sobre una agressió sexual comesa presumptament pel número dos de la Policía Nacional José Ángel González a una companya subordinada i ha suspès un altre comissari que hauria coaccionat la víctima per a no que denunciés.
"En cas d’haver tingut el mínim coneixement d’una circumstància d’aquesta gravetat, li hauria demanat la seua renúncia", ha deixat clar el ministre en declaracions als passadissos del Congrés, on ha afirmat que la prova que ni al ministeri ni a la Direcció General de la Policia no sabien d’aquests fets és que tot just conèixer-los aquest dimarts es va actuar "immediatament". A més, ha assenyalat que l’advocat de la policia denunciant ha manifestat que van mantenir "en secret" la querella fins aquest dimarts.
Marlaska ha avançat que, després d’analitzar la denúncia completa i després de la dimissió del director adjunt operatiu de la Policia, també ha estat suspès el comissari Óscar San Juan, persona de màxima confiança del Director Adjunt Operatiu (DAO) i que segons la denúncia va coaccionar la denunciant.
El ministre ha explicat que s’ha obert una informació reservada i que s’analitzaran els fets, però després de la renúncia firmada a última hora de la tarda pel DAO i una vegada analitzada la denúncia, Interior ha acordat el relleu de les seues funcions actuals del comissari San Juan. "Evidentment i donada la gravetat dels fets i per salvaguardar el propi prestigi de la Policia Nacional no cabia cap altra decisió que requerir al DAO la seua renúncia o el seu cessament immediat en cas que la dimissió no fos immediata", ha emfatitzat.
A preguntes reiterades dels periodistes sobre si a Interior es coneixia aquesta denúncia, Marlaska ha emfatitzat: "Sens dubte crec que em coneixeu i hi ha hagut alguna altra qüestió en la qual s’ha actuat, no ens dol cap decisió immediata davant de fets de gravetat i això evidentment és d’una gravetat manifesta que en manera alguna cosa algun cal relativitzar".
"Ara és el moment de la justícia i també de tot el suport, evidentment, a la víctima", ha defensat abans d’instar a no instrumentalitzar políticament els fets.
El jutjat de violència sobre la dona número 8 de Madrid ha citat a declarar el proper 17 de març al ja exnúmero dos de la Policia després d’incoar diligències prèvies i admetre a tràmit una querella en una resolució en la qual el magistrat afirma que els fets "presenten característiques que fan presumir la possible existència de delicte/s d’agressions sexuals la instrucció de la qual correspon a aquest òrgan judicial". Segons va informar aquest dimarts l’advocat Jorge Piedrafita, que representa la querellant, també citada el 17 de març, la resolució del magistrat demana d’investigar també presumptes delictes de coaccions, lesions psíquiques i malversació.
L’agent denuncia que el DAO de la Policia, amb qui va mantenir en el passat una "relació d’afectivitat", la va agredir sexualment en un habitatge oficial propietat del Ministeri de l’Interior a què va ser pressionada a acudir l’abril de l’any passat i estant de servei, i després va ser coaccionada perquè no denunciés els fets.
La querella, que inclou un enregistrament d’àudio, subratlla les "negatives inequívoques, clares i persistents" de l’agent, al·ludeix a la "violència física" i a la "intimidació ambiental", i denuncia la "situació d’aïllament, superioritat física i autoritat ambiental".