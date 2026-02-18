ÒBIT
Mor el reverend Jesse Jackson, líder pels drets civils
El reverend Jesse Jackson, líder històric pels drets civils als EUA i dos vegades candidat pel Partit Demòcrata a les presidencials, va morir ahir als 84 anys, segons va confirmar la mateixa família. “El seu infrangible compromís amb la justícia, la igualtat i els Drets Humans va contribuir a forjar un moviment global per la llibertat i la dignitat”, resa el comunicat en el qual es destaca la seua “incansable” tasca pels altres. Jackson va nàixer el 1941 a Greenville, Carolina del Sud, en plena segregació racial als EUA. Va caminar al costat de Martin Luther King en les grans marxes del 1965 abans que el 1968 presenciés l’assassinat del seu amic a Memphis. Després d’això, va fundar Operation PUSH, que el 1996 va passar a dir-se Rainbow PUSH Coalition després de la fusió amb The National Rainbow Coalition, una organització a través de la qual ha continuat amb la seua defensa dels drets civils. El novembre del 2017 va revelar que tenia Parkinson i va admetre que cada vegada li era més difícil fer activitats quotidianes. Entre les figures polítiques nord-americanes que van recordar Jackson destaca l’actual president del país, Donald Trump, qui va assegurar haver mantingut sempre una bona relació amb ell. “Era un bon home”, va assegurar Trump en un missatge a les xarxes socials.