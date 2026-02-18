PARTITS
Orriols s’obre a pactar amb els de Puigdemont després de les municipals
“Sempre que no impliqui renúncies” al seu programa
La líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, va obrir ahir la porta a arribar a pactes de govern amb Junts després de les eleccions municipals, “sempre que no impliqui renúncies del programa electoral”.
“Si Junts s’avé a aplicar el nostre programa, no tenim cap problema a formalitzar governs amb ells. Si comporta haver de renunciar-hi, aquí no hi entrarem”, va dir en el marc del Fòrum Europa Tribuna Catalunya.
Segons Orriols, el seu partit no busca coalicions per tenir “quotes de poder gratuïtes” sinó per aplicar el seu programa.
I, en aquest sentit, va assegurar que se sent més còmode a l’oposició que governant amb renúncies. Preguntada per si se sent més a prop de Junts, Vox o la CUP, Orriols va respondre que de Junts.
Orriols va defensar que, en cas que Aliança arribés a governar, la convocatòria d’un referèndum sobre la independència hauria de ser “una de les primeres votacions que s’hauria de fer” i va descartar que la formació es presenti a les eleccions espanyoles.
En el cas de les eleccions europees, la líder d’Aliança Catalana va afirmar que encara no s’ha decidit i, per tant, “queda la porta oberta”.
En el seu cas, va confirmar que es presentarà a la reelecció com a alcaldessa a Ripoll en les pròximes eleccions municipals.
“És un projecte que vull continuar”, va apuntar. En canvi, el seu futur al Parlament és ara per ara incert.
“No sé si repetiré”, va assenyalar, remarcant que estan buscant “perfils potents i líders” per representar la formació a la cambra.
Amb referència a la línia del seu partit pel que fa a les polítiques d’immigració va defensar que hi ha “molta gent que viu, naix i treballa a Catalunya i mai no seran catalans”.