CONFLICTE
La invasió russa d’Ucraïna compleix el quart any sense expectatives de pau
Escassos avenços al front i les negociacions amb la mediació dels EUA, estancades
La invasió d’Ucraïna per part de l’Exèrcit rus complirà quatre anys aquest dilluns, sense expectatives d’un alto el foc imminent i amb un front pràcticament estancat. El conflicte, a més, ha elevat la tensió entre la Unió Europea i el Kremlin, plasmada amb les incursions de drons en diversos països de l’est.
Durant els últims mesos, Rússia ha aconseguit avançar en el Donbàs –la gran reclamació territorial del Kremlin– però continua estant lluny d’aconseguir el control de tota la regió de Donetsk, on les forces ucraïneses encara controlen més de la cinquena part del territori. Amb la presa del bastió de Pokrovsk i la seua ciutat satèl·lit de Mirnograd, els russos van aconseguir l’èxit més gran des de la conquesta del port de Mariúpol el maig del 2022, tot i que es desconeix si ha liquidat tots els focus de resistència enemiga a la zona.
Després del retorn a la presidència dels Estats Units, Donald Trump va afirmar que seria capaç d’acabar amb la guerra d’Ucraïna en unes dos setmanes. Tanmateix, el mandatari ha acabat reconeixent que el conflicte és molt més difícil de solucionar i ha culpat tant el president rus, Vladímir Putin, com el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, de no voler posar fi als atacs. Delegaciones de Kíiv i Moscou han participat en les últimes setmanes en negociacions als Emirats Àrabs Units i Ginebra amb la mediació dels EUA, però els avenços són mínims.