POLÍTICA
Junqueras rebutja negociar els pressupostos d’Illa arran del ‘no’ de Sánchez a cedir l’IRPF
El republicà va constatar el desacord respecte a la recaptació després d’una reunió a la Moncloa. Insta el PSC a convèncer l’Executiu central perquè Catalunya gestioni l’impost
El líder d’ERC, Oriol Junqueras, va tancar ahir la porta a negociar els pressupostos de la Generalitat per al 2026 al no tenir “garanties” del Govern central perquè Catalunya gestioni la totalitat de l’IRPF, un de les condicions imprescindibles dels republicans per asseure’s a dialogar. Després que divendres es reunís a Moncloa amb el president de l’Executiu central, Pedro Sánchez, el líder dels republicans va constatar que “no es donen les condicions” per obrir la negociació “perquè el PSOE continua sense complir i sense donar garanties de compliment” en matèria fiscal. Durant la seua intervenció en el consell nacional d’ERC, màxim òrgan del partit entre congressos, Junqueras va agrair al president de la Generalitat, Salvador Illa, que expressés el “compromís total” amb la recaptació de l’IRPF, no obstant, va afirmar que “les declaracions han d’anar acompanyades de gestos i decisions” i va asseverar que “encara no han arribat, malgrat reconèixer que han estat “bastant a prop” d’aconseguir la gestió de l’IRPF. De fet, els consellers nacionals tenien previst votar ahir mateix l’aval a obrir negociacions pels pressupostos. En aquesta línia, va interpel·lar directament el PSC perquè “convenci el Govern espanyol perquè compleixi els seus compromisos”. “Llavors sí que es donaran les condicions per negociar pressuposats”, va apuntar. ERC va anunciar a començaments de setmana que havia retirat la proposició de llei al Congrés perquè Catalunya pugui recaptar l’IRPF amb la intenció de superar les diferències i amb idea de transformar el seu contingut en esmenes pactades amb el PSOE en la tramitació a la Cambra Baixa del nou model de finançament, no obstant, aquesta via topa amb l’oposició del ministeri d’Hisenda.
La negativa d’ERC a iniciar la negociació pressupostària pot portar el Govern català a reorganitzar els seus plans, ja que tenia previst convocar dilluns els agents socials al Palau de la Generalitat perquè donessin l’aval als comptes del 2026, amb l’opció a sobre de la taula d’aprovar-los dijous en un consell executiu extraordinari.
Malgrat el no als Pressupostos, Junqueras sí que es va obrir a donar suport als suplements de crèdit, mostrant de manera explícita la seua “voluntat de negociar-los” perquè “aportin a la societat els recursos que són necessaris”. Així mateix, també va afirmar que el seu rebuig de negociar els comptes no és obstacle perquè els republicans arribin a altres acords amb el Govern central, entre els quals el consorci d’inversions a Catalunya que reclamen i del qual Junqueras va dir que és “molt important” i que hauria de servir per “accelerar l’execució dels diners que hi ha en els pressupostos”.
Dalmau reitera el compromís amb el traspàs: “Acabarà passant”
El conseller de la Presidència, Enric Dalmau, va reiterar ahir el “compromís” del president, Salvador Illa, amb la recaptació de l’IRPF. “Acabarà passant i treballarem perquè així sigui”, va afirmar en una entrevista a Catalunya Ràdio. El conseller de la Presidència va evitar valorar el no d’ERC a negociar els pressupostos del Govern i es va mostrar convençut que trobaran “la via per complir els acords”. En paral·lel, va recordar que Catalunya necessita els pressupostos i que ERC és “imprescindible” per fer-ho possible. “El país necessita uns comptes per al 2026 i és una responsabilitat compartida del Govern de l’Estat i també de l’oposició”, va asseverar. En aquesta línia es va pronunciar també la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que va lamentar el bloqueig actual i va avisar que Catalunya “necessita” nous pressupostos per atendre els serveis públics, l’educació, la sanitat o les infraestructures. “Treballarem el que calgui i suarem la samarreta” per tirar-los endavant.