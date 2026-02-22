SUCCESSOS
Quatre dones i dos nens assassinats en una setmana negra
Una dona de 28 anys, mare de quatre fills de poca edat i que no constava en el sistema VioGén, és la víctima del crim d’aquest divendres a Sarriguren, Valle de Egüés (Navarra), presumptament assassinada per la seua parella, en un episodi en el qual va ser també ferida de gravetat la mare del suposat agressor. Aquesta és la quarta dona que perd la vida en mans de la seua parella o exparella en una setmana negra per a la violència de gènere, en la qual també han estat assassinats dos menors. En el tot just el mes i mig que portem d’any 10 dones han perdut la vida a causa d’aquesta xacra social, la pitjor dada registrada des de l’inici del 2020. En sis dels casos constaven denúncies prèvies, cinc havien estat interposades per les víctimes i una per altres persones. Elles havien denunciat als agressors, tanmateix, els mecanismes de l’Estat per protegir-les van fracassar. La mateixa ministra d’Igualtat, Ana Redondo, ha reconegut aquesta setmana que de vegades les avaluacions de risc no es fan amb prou profunditat i ha apostat per una contundència més gran.