POLÍTICA
Sumar es refunda per rellançar l’esquerra amb picades d’ullet a Podem
En un acte sense Yolanda Díaz en el qual allarguen la mà a la resta de formacions
Els quatre partits de Sumar al Govern van ratificar ahir la seua determinació de tornar a anar junts en les pròximes eleccions generals amb un nou projecte polític “més sòlid” que el del 2023, sense un lideratge clar de moment i amb la mà estesa a altres forces com Podem. Sumar, IU, Més Madrid i els comuns van celebrar al Círculo de Bellas Artes de la capital l’acte Un pas endavant, amb l’absència destacada de la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, que volia deixar el protagonisme als partits en la presentació de la refundació de Sumar. Representants de les quatre formacions van transmetre el mateix missatge: tornaran a anar junts per provar de frenar PP i Vox, i ho faran amb un nou projecte polític “més sòlid”, ja que el 2023 van haver d’armar “a correcuita” la coalició i ara fa temps que cuinen la nova aliança “a foc lent”.
Això sí, van deixar clar que aquest acte és només un “punt de partida”, ja que obren la porta a la resta de partits polítics d’esquerres, entre els quals Podem, que no van esmentar expressament, malgrat que els morats rebutgen de moment tornar a anar en coalició amb Sumar. Aquesta refundació arriba la mateixa setmana en què el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la creació d’un front ampli d’esquerres per guanyar “província a província” escons a Vox.
“Aquesta aritmètica és molt necessària, però també avui us vull dir que no es guanyen unes eleccions només des de la sociologia electoral, es guanyen amb un projecte polític guanyador que és el que hem vingut avui també a construir” va respondre el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, en la seua petició.
Els morats descarten de moment totes les aliances
Les formacions a l’esquerra del PSOE comencen a plantejar aliances per fer front a la ultradreta i davant d’aquest panorama les mirades estan posades en Podem, que va arribar a ser tercera força política a Espanya. Tanmateix, de moment no sembla que vulguin allargar-los la mà. L’exministra i eurodiputada de Podem Irene Montero va assegurar ahir que les aliances a l’esquerra “cauran pel seu propi pes” perquè “la gent vol esquerra” a les institucions per “parar la dreta”.