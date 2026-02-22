EUA
Trump eleva al 15% l’aranzel global imposat després de la sentència del Suprem
El president dels EUA, Donald Trump, va anunciar ahir que elevarà del 10% al 15% l’aranzel global imposat a les importacions de tots els països. El mandatari –que va assenyalar que entraran en vigor “gairebé immediatament”– havia firmat divendres l’ordre per imposar el nou aranzel, en resposta a la resolució del Tribunal Suprem que declarava il·legals gran part dels seus gravàmens. La llei utilitzada per Trump només permet incrementar aranzels fins a un 15% i per períodes de 150 dies. Per la seua part, el president francès, Emmanuel Macron, va celebrar la sentència del Suprem com un exemple de “contrapès” democràtic.
Mentrestant, The New York Times va revelar que el març de l’any passat un jove de 23 anys va morir tirotejat per un agent del Servei de Control d’Immigració i Duanes (ICE) a Texas, segons documents interns del mateix ICE, per no obeir una ordre de sortir del seu vehicle. D’altra banda, l’Exèrcit nord-americà va atacar divendres una altra suposada narcollanxa al Pacífic i va causar almenys tres morts, deixant ja més de 110 assassinats des de l’agost.