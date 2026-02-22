Turull carrega contra el Govern català: “El seu projecte no és Catalunya, és el PSOE”
El secretari general de Junts, Jordi Turull, va criticar ahir la gestió del Govern per part del president de la Generalitat, Salvador Illa, del que va afirmar que “el seu projecte no és Catalunya, sinó que és el PSOE” i va afegir que és impossible governar sense plantar-se davant de Madrid. Així ho va afirmar durant una intervenció en el consell nacional de la formació celebrat a Vilanova i la Geltrú, on va assegurar que Illa ha fet “autocrítica zero” des de la seua tornada de la baixa mèdica i va remarcar que Catalunya viu un moment greu. “El seu lideratge continua de baixa” va asseverar Turull. El secretari general de Junts també va carregar contra el consorci d’inversions que reclama ERC, assegurant que l’Estat ha de pagar “directament” tot el que deu a Catalunya sense crear “més organismes ni empreses mixtes”. Turull va insistir que aquests organismes “intermedis” i les empreses mixtes –amb referència a Rodalies– només “confonen i escampen responsabilitats”. “I aquí ningú no assumeix cap lideratge”, va lamentar. En aquesta línia, va reclamar a Illa “sentit d’estat”, i que exigeixi al president espanyol, Pedro Sánchez, una transferència directa de tot el que no s’hagi executat amb Catalunya.