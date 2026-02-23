POLÍTICA
Brussel·les exigeix “claredat total” als EUA pels aranzels anunciats
Trump va comunicar un gravamen global en represàlia a la decisió del Suprem. El representant de comerç nord-americà avala l’acord amb la UE
La Comissió Europea va demanar als EUA que comuniqui amb “total claredat” els pròxims passos a seguir després que el president Donald Trump anunciés dissabte un aranzel global de 15% en represàlia després que el Tribunal Suprem del país tombés un dia el suport legal dels seus gravàmens originals. L’alt tribunal va invalidar l’efecte dels aranzels inicials de Trump, ordenats sota la Llei de Poders Econòmics d’Emergència Internacional, però el president nord-americà ha proclamat aquests nous gravàmens sota un altre instrument com és la Secció 122 de la Llei de Comerç del 1974, que capacita el mandatari per imposar aranzels màxims del 15% per un període inicial de 150 dies. Passat aquell temps, tanmateix, els aranzels només podran ser prorrogats amb el consentiment del Congrés dels EUA.
Després que el president de la Comissió de Comerç del Parlament Europeu, Bernd Lange, plantegés obertament la possibilitat de suspendre la tramitació de l’acord comercial UE-EUA pactat l’agost passat, esgrimint que la situació és un “pur caos” i que “ningú no entén a hores d’ara” el que passa, ara és la Comissió Europea la que demana explicacions i expressa seriosos dubtes sobre la compatibilitat dels nous aranzels.
Per la seua part, el representant de Comerç dels EUA, Jamieson Greer, va assegurar que tots els acords comercials bilaterals firmats per Washington, inclòs el que s’ha pactat amb la UE, continuaran en vigor.
